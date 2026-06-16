ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3,2% στην κυκλοφορία νέων οχημάτων τον Μάιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Μάιο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 26.897 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 26.051 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2%. Αύξηση 13,5% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Μάιο του έτους 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Μάιο του 2026 ανέρχονται σε 17.218 έναντι 16.745 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8%.

Η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Μάιο του 2026, ανήλθε σε 10.439 έναντι 9.860 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9%. Αύξηση 24,4% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Μάιο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Μάιο του 2026 ανέρχονται σε 10.016 έναντι 9.461 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 116.558 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 112.854 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3%. Αύξηση 2,4% είχε παρουσιάσει το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2026 ανέρχονται σε 70.210 έναντι 68.202 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 2,9%.

Η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2026, ανήλθε σε 35.141 έναντι 32.267 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 8,9%. Αύξηση 3,6% είχε παρουσιάσει το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2026 ανέρχονται σε 33.407 έναντι 30.697 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 8,8%.