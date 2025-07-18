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Η απάντηση της Πειραιώς στις αντιδράσεις για τις χρεώσεις στα ΑΤΜ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22:15 - 18 Ιουλ 2025

Η απάντηση της Πειραιώς στις αντιδράσεις για τις χρεώσεις στα ΑΤΜ

Reporter.gr Newsroom
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  Σε συνέχεια του δελτίου τύπου της Τράπεζας Πειραιώς από 22.05.25 για την πώληση της θυγατρικής της εταιρείας που κατείχε υποσύνολο των ΑΤΜ εκτός δικτύου καταστημάτων (offsite) στην Printec Cash Network A.E. (“Printec”), η Πειραιώς διευκρινίζει τα ακόλουθα:
  • η Πειραιώς λειτουργεί, μετά την ως άνω μεταβίβαση, το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ στη χώρα με 1.300 μονάδες, διασφαλίζοντας επαρκή γεωγραφική κάλυψη πανελλαδικά
  • τα 820 ΑΤΜ που μεταβιβάσθηκαν στη θυγατρική της Printec, Cashflex, προέρχονταν από τη συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου κατά την προηγούμενη δεκαετία, καθώς η Πειραιώς απορρόφησε περισσότερες από 10 τραπεζικές οντότητες στην Ελλάδα
  • η χρέωση της Πειραιώς για αναλήψεις πελατών της σε δίκτυα τρίτων (συμπ. της Cashflex) ανέρχεται σε €0,60 ανά συναλλαγή. Η Πειραιώς προχωρά σε άμεση μείωση αυτού σε €0,50 ανά συναλλαγή, το χαμηλότερο της αγοράς. Η τιμολογιακή πολιτική στα ΑΤΜ της Πειραιώς είναι δωρεάν για τους πελάτες της και παραμένει αμετάβλητη για πελάτες τρίτων τραπεζών. H εξυπηρέτηση των πελάτων γίνεται σταθερά με μέριμνα και προσοχή
  • το κόστος ανάληψης στο δίκτυο ΑΤΜ της Cashflex (€1,50 ανά συναλλαγή) είναι το χαμηλότερο της αγοράς, με μηδενική χρέωση για ερώτηση υπολοίπου και διαχείριση κωδικού ασφαλείας
  • σεβόμενη τις ανάγκες της πελατειακής βάσης κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Πειραιώς διατήρησε το υπερβάλλον αυτό δίκτυο ΑΤΜ για περισσότερα από 10 χρόνια, επιβαρυνόμενη τα κόστη τεχνολογίας, φύλαξης και συντήρησης
  • η Πειραιώς διατηρεί μειοψηφικό ποσοστό 19,9% στην Cashflex, συνεισφέροντας τεχνογνωσία και εμπειρία στο νέο σχήμα που είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, εν μέσω διεθνούς ανταγωνισμού στον κλάδο των μη τραπεζικών offsite ATM
  • η Πειραιώς λειτουργεί σήμερα και θα παραμείνει με το μεγαλύτερο φυσικό δίκτυο 370 καταστημάτων πανελλαδικά, 30% υψηλότερα του μέσου δικτύου στην ελληνική αγορά.
Τελευταία τροποποίηση στις 18/07/2025 - 22:15
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