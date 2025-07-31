Καραβίας (Eurobank): Μέρισμα 170 εκατ. και νέος στόχος 4 δισ. για πιστώσεις
19:50 - 31 Ιουλ 2025

Η Eurobank ανακοίνωσε τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος σε μετρητά ύψους 170 εκατ. ευρώ εντός του 2025, αντανακλώντας την ισχυρή της κερδοφορία στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Παράλληλα, η τράπεζα αναθεωρεί προς τα πάνω τον στόχο για την πιστωτική της επέκταση, ανεβάζοντάς τον στα 4 δισ. ευρώ για το 2025, από 3,5 δισ. που ήταν αρχικά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, τόνισε ότι η καλή πορεία της τράπεζας επιτρέπει την ενδιάμεση διανομή μερίσματος, ενώ αναφορικά με τα κέρδη του 2025 εκτίμησε πως η διανομή θα ξεπεράσει το 50%. Καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση παίζει και η επιτυχημένη έκδοση ομολόγου AT1 ύψους 500 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Μάιο.

Ο κ. Καραβίας υπογράμμισε επίσης τη στρατηγική της Eurobank για ενίσχυση της παρουσίας της μέσω εξαγορών, τόσο στον τραπεζικό κλάδο όσο και σε τομείς όπως οι ασφαλίσεις και η διαχείριση περιουσίας, δίνοντας έμφαση στις διεθνείς αγορές. Ειδική αναφορά έκανε στη Βουλγαρία, επισημαίνοντας ότι η αναμενόμενη ένταξή της στην ευρωζώνη αναβαθμίζει τις αξίες και καθιστά τον τραπεζικό κλάδο πιο ελκυστικό για περαιτέρω συγκέντρωση και επενδύσεις.

Όσον αφορά τα έσοδα από τόκους, η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι δεν θα πέσουν κάτω από τα 2,5 δισ. ευρώ, ακόμη και με την πτώση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στο 1,5%. Προς το παρόν, η τράπεζα προβλέπει μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ στο 1,75% τον Σεπτέμβριο και πιθανή περαιτέρω μείωση στο 1,5% τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, αναμένεται μια μικρή κάμψη στα έσοδα από τόκους το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο.

Νωρίτερα σήμερα, η τράπεζα είχε ανακοινώσει ότι στα 711 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη της Eurobank το πρώτο εξάμηνο του 2025.

