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Ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των επιμορφωτικών δράσεων για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL της Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:29 - 04 Σεπ 2025

Ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των επιμορφωτικών δράσεων για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL της Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL - Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων, συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση των επιτυχημένων δράσεων Women Founders and Makers, Women Βack to Work και Women in Agriculture που εντάσσονται στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων. Από τον Μάρτιο 2022, που η Τράπεζα δημιούργησε το πρόγραμμα EQUALL, έως και σήμερα, 2.049 γυναίκες έχουν ωφεληθεί από τις δράσεις αυτές.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στον 8ο κύκλο των δράσεων Women Founders and Makers και Women Βack to Work, καθώς και στον 7ο κύκλο του Women in Agriculture, που υλοποιούνται σε συνεργασία με την 100mentors, έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου 2025.

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL - Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων, υλοποιείται σταθερά από το 2022. Αντανακλά τη στρατηγική δέσμευση της Πειραιώς να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι με πρωτοβουλίες και δράσεις διαχρονικού χαρακτήρα, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη και πρόοδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων, στην εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων, καθώς και την υποστήριξη των παιδιών, της νέας γενιάς και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων του EQUALL εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:

Women Founders and Makers

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα και αναζητούν σχετική επιμόρφωση και εξειδικευμένη υποστήριξη.

Το πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:
α) Επιμόρφωση (Learning by studying) συνολικής διάρκειας 38 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 5 ενότητες, και

β) Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative Artificial Intelligence / GenAI) και Μentoring (Learning by doing), για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες, όσο και με μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI).

Επιπρόσθετα, με γνώμονα την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η Τράπεζα προσφέρει αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες το «Πειραιώς EQUALL 360°», μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδική τιμολόγηση και προνόμια.

Women Back to Work

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας, είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:
α) Επιμόρφωση (Learning by studying) συνολικής διάρκειας 32 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 4 ενότητες, και

β) Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μentoring (Learning by doing), για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών και την αποτελεσματική αλληλεπίδρασή τους με την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και προσωποποιημένη καθοδήγηση από ειδικά καταρτισμένη κοινότητα μεντόρων.

Women in Agriculture

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στον αγροτικό τομέα.

Το πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:
α) Επιμόρφωση (Learning by studying) και βιωματική μάθηση, συνολικής διάρκειας 26 ωρών. Οι θεματικές που καλύπτει αφορούν στην ψηφιοποίηση του αγρού, την επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση προς την πράσινη γεωργία. Επιπλέον, περιλαμβάνει και τομεακή επιμόρφωση με θεματολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τον τομέα δραστηριότητας των συμμετεχουσών. Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, πραγματοποιούνται επίσης ζωντανές συνεδρίες (βιωματική μάθηση) με αγρότισσες/αγρότες που παρουσιάζουν βέλτιστες πρακτικές της καλλιέργειας ή/και της επιχείρησής τους, και

β) Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μentoring (Learning by doing), ίσης διάρκειας με την επιμόρφωση, για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες, καθηγητές και επαγγελματίες στον αγροδιατροφικό τομέα, όσο και με μηχανές GenAI.

Σε όλες τις παραπάνω δράσεις, το Mentoring και η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων με την αξιοποίηση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται σε συνεργασία με την 100mentors. Επιπρόσθετα, οι ενότητες επιμόρφωσης διαμορφώνονται και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για τις αγρότισσες επιχειρηματίες.

Profession has no Gender

Στην ενίσχυση της Ισότητας των Φύλων, συμβάλλει από το 2022 και το πρόγραμμα Profession has no Gender, το οποίο εντάσσεται στον πυλώνα της Νέας Γενιάς και υλοποιείται σε συνεργασία με το The Tipping Point.

Απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων ανά την Ελλάδα και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος σε σχέση με τα έμφυλα στερεότυπα που αναπαράγονται και λειτουργούν ως τροχοπέδη στις επιλογές τους σχετικά με το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες διασυνδέονται με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το διαφορετικό φύλο.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι από το 2022 που ξεκίνησε έως το 2024, στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 6.753 μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχίζεται και για το σχολικό έτος 2025/2026 με στόχο να διατεθεί σε 3.500 επιπλέον μαθητές και μαθήτριες.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις στο πλαίσιο του EQUALL και δηλώστε συμμετοχή στο https://www.equall.gr/

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