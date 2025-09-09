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Ορσέλ (CEO UniCredit): Η Ελλάδα ως πρότυπο συνεργασίας και η Ευρώπη σε κρίσιμη καμπή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:22 - 09 Σεπ 2025

Ορσέλ (CEO UniCredit): Η Ελλάδα ως πρότυπο συνεργασίας και η Ευρώπη σε κρίσιμη καμπή

Reporter.gr Newsroom
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Ο επικεφαλής της ιταλικής τράπεζας UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, έχει εντείνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ταυτόχρονα προωθεί τις προσπάθειες για την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank. Παράλληλα, έχει εκφράσει διαμαρτυρίες για τις "πολιτικές παρεμβάσεις" κυβερνήσεων που, ενώ θεωρητικά υποστηρίζουν την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πράξη δυσκολεύουν ή μπλοκάρουν διαδικασίες εξαγορών ή συμμετοχής στο κεφάλαιο συστημικών τραπεζών. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle, ο Ορσέλ σημειώνει ότι η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα αυτό, καθώς η UniCredit έχει αποκτήσει μερίδιο 20% στην Alpha Bank και αντιμετωπίζεται ευπρόσδεκτα από την τράπεζα, την κεντρική τράπεζα, την κυβέρνηση και την κοινή γνώμη.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, έχει επίσης αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο εξαγορών ελληνικών συστημικών τραπεζών από μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, αφήνοντας υπόνοιες για την Alpha Bank. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ορσέλ έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη ότι η συνεργασία με την Alpha Bank αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικτύου της UniCredit μέσω εταιρικής σχέσης και όχι ιδιοκτησίας.

Όσον αφορά την Commerzbank, η UniCredit, σήμερα 34η σε μέγεθος τράπεζα παγκοσμίως, έχει στρατηγικό στόχο να εξελιχθεί σε έναν βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Η προσπάθεια εξαγοράς της γερμανικής τράπεζας, που ξεκίνησε το 2024 με την αγορά 4,5% έναντι 700 εκατομμυρίων ευρώ, συνεχίστηκε με επιπλέον αγορές μέσω Χρηματιστηρίου, με αποτέλεσμα η UniCredit να κατέχει πλέον το 26,04%. Οι κινήσεις αυτές φαίνεται να αιφνιδίασαν τόσο την ίδια την Commerzbank όσο και τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία κατέχει 12% της τράπεζας. Υπάρχουν επίσης επιφυλάξεις και αντιρρήσεις από σημαντικά γερμανικά πολιτικά στελέχη, όπως ο νυν καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρώην καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ και ο πρώην Κρίστιαν Λίντνερ.

Πρόσφατα, ο Ορσέλ πήρε προσωπικά το ζήτημα της εξαγοράς και παρουσιάστηκε στο ετήσιο τραπεζικό φόρουμ της Handelsblatt στη Φρανκφούρτη, όπου απάντησε στους επικριτές του. Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι η αύξηση του μεριδίου της UniCredit από 9,5% σε 26% έγινε επειδή προηγουμένως είχε δοθεί στην τράπεζα ένα 5%, διαφορετικά δεν θα υπήρχε η σημερινή θέση.

Ο γερμανικός οικονομικός τύπος παρατηρεί ότι, παρότι ο Ορσέλ εμφανίζεται ευγενής και διπλωμάτης, μπορεί να γίνει αποφασιστικός όταν απαιτείται. Στο ίδιο φόρουμ, ο επικεφαλής της UniCredit ξεκαθάρισε ότι ο ιταλικός όμιλος θα επιδιώξει μέχρι το τέλος της χρονιάς να αποκτήσει το 30% της Commerzbank, κάτι που σύμφωνα με τη νομοθεσία θα απαιτήσει υποχρεωτική προσφορά εξαγοράς προς όλους τους μετόχους.

Σε σχέση με ανησυχίες για πιθανές περικοπές ή απολύσεις στην Commerzbank σε περίπτωση εξαγοράς, ο Ορσέλ υποστηρίζει ότι οι περικοπές θα είναι πολύ πιο έντονες αν η εξαγορά δεν πραγματοποιηθεί. Προειδοποιεί ότι, εάν οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν ενωθούν για τη δημιουργία ισχυρών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διεθνούς εμβέλειας, θα γίνουν εύκολος στόχος των αμερικανικών τραπεζών στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Την ίδια στιγμή, η Morgan Stanley ανακοίνωσε ότι διπλασιάζει το δικό της μερίδιο στην Commerzbank, φτάνοντας το 5,19%, επιβεβαιώνοντας τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της αγοράς.

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