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Χαρδούβελης: Οι ελληνικές τράπεζες στο 32,5% της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ – Κερδοφορία, ψηφιοποίηση και ESG στο επίκεντρο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:36 - 13 Οκτ 2025

Χαρδούβελης: Οι ελληνικές τράπεζες στο 32,5% της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ – Κερδοφορία, ψηφιοποίηση και ESG στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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«Η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών σημείωσε μεγάλη αύξηση το 2025», δήλωσε ο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, μιλώντας στο συνέδριο Risk Management & Compliance.

Όπως είπε ο κ. Χαρδούβελης, στις αρχές Οκτωβρίου οι ελληνικές τράπεζες αντιστοιχούσαν στο 32,5% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών – ποσοστό που ανεβαίνει στο 36,9% αν συμπεριληφθούν η Credia Bank και η Τράπεζα Κύπρου – από περίπου 12% που ήταν στο τέλος του 2020.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι, αν και οι ελληνικές τράπεζες είναι μικρές σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές σε επίπεδο ενεργητικού, εξακολουθούν να έχουν μεγάλο ειδικό βάρος. «Οι ελληνικές τράπεζες είναι μεν μικρές σε σχέση με αντίστοιχες τράπεζες στην Ευρώπη, παρόλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο λόγω εμπειρίας και μόχλευσης, αλλά κυρίως λόγω του γεγονότος ότι διατηρούν την εμπιστοσύνη των πελατών τους», ανέφερε, τονίζοντας πως αυτό τις καθιστά κομβικές για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας.

Αναφερόμενος στα stress tests, ο κ. Χαρδούβελης σημείωσε πως «ανά διετία η εικόνα για τις ελληνικές τράπεζες βελτιώνεται» και πως «οι ελληνικές τράπεζες τα πήγαν πάρα πολύ καλά στα τελευταία stress tests».

Σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είπε: «Τώρα είμαστε περίπου στο 3% των συνολικών δανείων τα οποία είναι μη εξυπηρετούμενα, όχι πολύ μακριά από τον μέσο όρο στην Ευρώπη, ο οποίος είναι περίπου στο 2%».

Αναφορικά με τη χορήγηση δανείων, δήλωσε πως «ο δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα έχει πλέον ομαλοποιηθεί. Ο ρυθμός αύξησης ανήλθε τον Αύγουστο στο 16%, έναντι αύξησης 3% στην ευρωζώνη». Ειδικά για τον εταιρικό δανεισμό είπε πως «ο ρυθμός αύξησης είναι θετικός από το 2019 και ισχυρότερος από ό,τι στην Ευρώπη από το 2022». Την ίδια ώρα, εξήγησε, η καθαρή χορήγηση δανείων προς τα νοικοκυριά παραμένει αρνητική, καθώς «ο συνολικός δανεισμός για την αγορά ακινήτων συνεχίζει να μειώνεται, καθώς οι αποπληρωμές προηγούμενων δανείων είναι υψηλότερες από τα νέα δάνεια».

Ο κ. Χαρδούβελης τόνισε επίσης ότι «το 75% της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών προέρχεται από τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 56%». Αυτό, όπως είπε, δημιούργησε πέρυσι ανησυχίες για την πιθανή επίπτωση της μελλοντικής πτώσης των επιτοκίων στην κερδοφορία. Όμως, οι τράπεζες κατάφεραν να διατηρήσουν ισχυρή κερδοφορία, μέσα από την αύξηση των χορηγήσεων και την εφαρμογή στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου.

Μιλώντας για τις προκλήσεις που έχουν μπροστά τους οι ελληνικές τράπεζες, ο Πρόεδρος της ΕΕΤ σημείωσε πως «η βασική πρόκληση είναι ο ανταγωνισμός από εταιρείες εκτός του τραπεζικού τομέα που εισέρχονται στον χώρο των πληρωμών και του δανεισμού». Πρόσθεσε, όμως, ότι οι ελληνικές τράπεζες «έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα ψηφιοποίησης», επενδύοντας συστηματικά σε νέες τεχνολογίες, που πλέον αποτελούν σημαντικό ποσοστό των λειτουργικών τους εξόδων.

Η ψηφιακή αυτή στροφή, υπογράμμισε, έχει επηρεάσει και τη συμπεριφορά των πελατών, οι οποίοι πλέον εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με τις ψηφιακές υπηρεσίες. «Το ποσοστό των ιδιωτών που χρησιμοποιούν internet banking στην Ελλάδα ήταν κοντά στο 14% το 2015, ενώ το 2024 ανήλθε στο 54,2%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, τόνισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο των τραπεζών στο πεδίο του ESG. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην άμεση στήριξη που προσέφεραν στη Θεσσαλία μετά την καταστροφή από την κακοκαιρία Daniel, καθώς και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου οι τράπεζες θα διαθέσουν 400 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας για την ανακαίνιση σχολικών κτηρίων σε όλη την Ελλάδα.

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