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Eurobank: «Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Ιδιώτες» στη Δυτική Ευρώπη και 17 διακρίσεις στα World’s Best Digital Bank Awards
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:20 - 20 Οκτ 2025

Eurobank: «Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Ιδιώτες» στη Δυτική Ευρώπη και 17 διακρίσεις στα World’s Best Digital Bank Awards

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank αναδείχθηκε ως η «Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Ιδιώτες στη Δυτική Ευρώπη» (Best Consumer Digital Bank in Western Europe) για έκτη διαδοχική χρονιά, ενώ απέσπασε και το βραβείο «Καλύτερης εμπειρίας χρήστη (UX) για Επιχειρήσεις», στο πλαίσιο των World’s Best Digital Bank Awards 2025 του Global Finance.

Συνολικά, η Τράπεζα τιμήθηκε με 17 σημαντικές διακρίσεις, τόσο για τις υπηρεσίες προς ιδιώτες όσο και προς επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια, τη διαχρονική δέσμευση και το βάθος της ψηφιακής στρατηγικής της, με στόχο την αναβάθμιση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και της σχέσης με τον πελάτη. Μεταξύ άλλων, αναδείχθηκε ως η «Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα στην Ελλάδα» για ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ βραβεύθηκε και για την «Καλύτερη εφαρμογή mobile banking» στην Ελλάδα και στις δύο κατηγορίες πελατών.

Αναλυτικά, οι διακρίσεις της Eurobank περιλαμβάνουν τα εξής βραβεία, ανά κατηγορία πελατών και γεωγραφική περιοχή:

Ψηφιακές υπηρεσίες για επιχειρήσεις (Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη)

  • Καλύτερη εμπειρία χρήστη (UX) σε διαδικτυακή πλατφόρμα στη Δυτική Ευρώπη
  • Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Επιχειρήσεις στην Ελλάδα
  • Καλύτερη εμπειρία χρήστη (UX) στην Ελλάδα
  • Καλύτερη εφαρμογή mobile banking στην Ελλάδα
  • Καλύτερες υπηρεσίες Trade Finance στην Ελλάδα
  • Καλύτερη Τράπεζα για Embedded Finance στην Ελλάδα
  • Καλύτερη πλατφόρμα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) στην Ελλάδα

Ψηφιακές υπηρεσίες για ιδιώτες (Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη)

  • Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Ιδιώτες στην Ελλάδα
  • Καλύτερη εμπειρία χρήστη (UX) στην Ελλάδα
  • Καλύτερη εφαρμογή mobile banking στην Ελλάδα
  • Καλύτερη προσφορά online προϊόντων στην Ελλάδα
  • Καλύτερες υπηρεσίες Open Banking APIs στην Ελλάδα
  • Πιο Καινοτόμος Ψηφιακή Τράπεζα στην Ελλάδα
  • Καλύτερη προσφορά online προϊόντων στη Δυτική Ευρώπη
  • Πιο Καινοτόμος Ψηφιακή Τράπεζα στη Δυτική Ευρώπη

Οι νικητές των Global Finance Worlds Best Digital Bank Awards 2025 ξεχωρίζουν για την υπεροχή και αποτελεσματικότητα των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών τους, αποτελώντας πρότυπα καινοτομίας και ηγεσίας στον τραπεζικό κλάδο. Η επιλογή τους γίνεται από τη συντακτική ομάδα του Global Finance, σε συνεργασία με ειδική επιτροπή της Infosys, κορυφαίας εταιρείας στον τομέα της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια, όπως:

  • Στρατηγική προσέλκυσης και εξυπηρέτησης ψηφιακών πελατών
  • Επιτυχία στην προώθηση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών
  • Ανάπτυξη της ψηφιακής πελατειακής βάσης
  • Ποικιλία και ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων
  • Απτά οφέλη από τις ψηφιακές πρωτοβουλίες
  • Σχεδιασμός και λειτουργικότητα ιστοσελίδας και εφαρμογών

H Eurobank είναι η μόνη ελληνική συστημική τράπεζα που απέσπασε φέτος 17 διακρίσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στην παροχή καινοτόμων, ασφαλών και λειτουργικών ψηφιακών υπηρεσιών, μέσω του Digital Factory, του agile κέντρου σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ψηφιακών λύσεων, με έμφαση στην εμπειρία του πελάτη, την ταχύτητα και την ευελιξία.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα, η Eurobank επενδύει συστηματικά στην ψηφιακή τραπεζική, προσφέροντας στους πελάτες της ενιαία εμπειρία, υψηλή διαλειτουργικότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης. Οι διακρίσεις που έχει λάβει επιβεβαιώνουν τη συμβολή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου.

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