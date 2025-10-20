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Όμιλος Attica: Εκπτώσεις έως και 30% στα δρομολόγια για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου
Ναυτιλία
11:12 - 20 Οκτ 2025

Όμιλος Attica: Εκπτώσεις έως και 30% στα δρομολόγια για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Οι εταιρείες Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, ΑΝΕΚLines & Superfast Ferries, μέλη του Ομίλου Attica, προσφέρουν εκπτώσεις έως και 30% για τα δρομολόγια που θα εξυπηρετήσουν την φθινοπωρινή απόδραση της 28ηςΟκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές του Φθινοπώρου αφορούν σεταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 23/10/25 έως 29/10/25 στις γραμμές εσωτερικού με τα πλοία της Blue Star Ferries, Hellenic Seaways & ΑΝΕΚ Lines και διαμορφώνονται ως εξής:

  1. 30% έκπτωση σε όλες τις Θέσεις Επιβατών, στις γραμμές Δωδεκανήσων, Β. Αιγαίου, Ηρακλείου και Χανίων.
  2. 20% έκπτωση σε όλες τις Θέσεις Επιβατών, στις γραμμές Κυκλάδων.

Για όσους επιλέξουν το εξωτερικό, η Superfast Ferries, με την προσφορά Extra -30% Super October, δίνει στους επιβάτες που θα ταξιδέψουν στις γραμμές της Αδριατικής(Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία), 30% έκπτωση στις τιμές καταλόγου, για κράτηση και έκδοση εισιτηρίων που θα πραγματοποιηθούν από 14.10.2025 έως 22.10.2025, για ταξίδια απλής μετάβασης (one way) και μετ’ επιστροφής (round-trip) από 24.10.2025 έως 31.10.2025.

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