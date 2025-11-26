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Πειραιώς και Κέντρο Διοτίμα συνεχίζουν τη συνεργασία τους για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:30 - 26 Νοε 2025

Πειραιώς και Κέντρο Διοτίμα συνεχίζουν τη συνεργασία τους για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς και το Κέντρο Διοτίμα για τρίτη χρονιά, συνεχίζουν και διευρύνουν τη συνεργασία τους με το πρόγραμμα «ΕQUALL – Αντιμετωπίζοντας την Έμφυλη Βία». 

Στόχος του προγράμματος είναι η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη γυναικών που έχουν υποστεί ή βιώνουν έμφυλη βία. Στο πλαίσιο του προγράμματος, που αναπτύσσεται σε σχολικές και ακαδημαϊκές κοινότητες προκειμένου η νέα γενιά να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί, επιδιώκεται η διαμόρφωση μιας αντίληψης ισότητας των φύλων και σεβασμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις άξονες:

Α. Πρόληψη Έμφυλης Βίας μέσω επιμορφώσεων/εκπαιδευτικών σεμιναρίων για μαθήτριες/τές, φοιτήτριες/τές και διδακτικό προσωπικό σε σχολικές και πανεπιστημιακές μονάδες, στην Αττική, αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος. Στόχος είναι η υποστήριξη περίπου 1000 μαθητριών/των, 150 φοιτητριών/των και 50 μελών διδακτικού προσωπικού.

Β. Παροχή Ψυχολογικής Υποστήριξης με δυνατότητα πρόσβασης σε δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη για επιζώσες έμφυλης βίας – ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ή μη αστικές περιοχές με στόχο την υποστήριξη 45 γυναικών σε όλη τη χώρα.

Γ. Επαγγελματική Συμβουλευτική και Υποστήριξη για γυναίκες που επιδιώκουν να ανακτήσουν την αξιοπρέπεια και την αυτονομία τους βγαίνοντας από τον κύκλο της βίας με στόχο την υποστήριξη 50 γυναικών.

Μέχρι σήμερα η συνεργασία της Πειραιώς και του Κέντρου ΔΙΟΤΙΜΑ έχει συμβάλει ώστε να αλλάξουν οι ζωές 106 γυναικών, οι οποίες έλαβαν μια ή περισσότερες υπηρεσίες του προγράμματος. Ταυτόχρονα πάνω από 1.350 γυναίκες, μαθήτριες/τες, φοιτήτριες/τες και εκπαιδευτικοί έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα τα τελευταία 2 χρόνια.

Το «ΕQUALL – Αντιμετωπίζοντας την Έμφυλη Βία» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» της Πειραιώς.

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