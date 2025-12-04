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Alpha Bank και Schroders ανακοινώνουν νέα συνεργασία για την επέκταση της πρόσβασης σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:41 - 04 Δεκ 2025

Alpha Bank και Schroders ανακοινώνουν νέα συνεργασία για την επέκταση της πρόσβασης σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια

Reporter.gr Newsroom
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Οι πελάτες της τράπεζας θα αποκτήσουν αποκλειστική πρόσβαση στο Schroders ELTIF

Η Alpha Bank και ο διεθνής οργανισμός διαχείρισης κεφαλαίων Schroders, ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους, επιτρέποντας στους Έλληνες επενδυτές πρόσβαση σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια της Schroders Capital, η οποία συνδυάζει εκτενή εμπειρία στον κλάδο και παγκόσμιας κλίμακας παρουσία στις ιδιωτικές αγορές, καθώς διαχειρίζεται περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ1 σε επενδύσεις private equity παγκοσμίως.

Από τον Δεκέμβριο του 2025, πελάτες της Alpha Bank που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, μπορούν να επενδύουν στο Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF, μέσω των υπηρεσιών wealth management της τράπεζας. Το Schroders ELTIF βασίζεται σε μία evergreen δομή, η οποία προσφέρει στους επενδυτές ευέλικτη πρόσβαση σε ιδιωτικά κεφάλαια με στρατηγική επένδυσης, που επικεντρώνεται σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Η Schroders διαχειρίζεται ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για πάνω από έξι χρόνια και έχει δημιουργήσει ένα ανθεκτικό ιστορικό επιδόσεων, που συνδυάζεται με μία ισχυρή φήμη μεταξύ θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών παγκοσμίως.

Αυτή η επενδυτική πρόταση αποδεικνύει ότι, λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας της, η Schroders Capital μπορεί να αναγνωρίζει ελκυστικές ευκαιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και να διαμορφώνει ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκια για τους πελάτες της Alpha Bank.

Ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, Chief Wealth Management Officer της Alpha Bank, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε στους Έλληνες ιδιώτες επενδυτές την ευκαιρία για την είσοδό τους στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ως η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει το Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF. Αυτή η πρωτοβουλία ενισχύει το όραμά μας για την παροχή άρτιων και δυναμικών επενδυτικών επιλογών στους πελάτες μας, με την εισαγωγή νέων επενδυτικών στρατηγικών και εξειδικευμένων εργαλείων».

Ο Alexander Prawitz, Country Head Germany, Austria, CEE & Mediterranean της Schroders, είπε: «Η συνεργασία με την Alpha Bank σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Schroders στην περιοχή. Δραστηριοποιούμαστε στην ελληνική αγορά για πάνω από 20 χρόνια και κατανοούμε βαθιά τη δυναμική της καθώς και την αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματικές και διαφοροποιημένες λύσεις επενδύσεων».

Ο Δημήτρης Μπατζής, Head of Southern CEE & Mediterranean της Schroders, δήλωσε: «Η Ελλάδα αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ως ένας δυναμικός προορισμός επενδύσεων, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για εναλλακτικές κατηγορίες asset. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, προάγουμε τη δημοκρατικοποίηση των ιδιωτικών αγορών, κάνοντάς τες πιο προσβάσιμες σε ευρύτερη βάση επενδυτών. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του τοπικού οικοσυστήματος επενδύσεων μαζί με την Alpha Bank».

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