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Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:22 - 10 Ιουλ 2026

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς και η Accenture, σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσής τους, προχωρούν στη δημιουργία του Newra AI Hub, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση ενός νέου λειτουργικού μοντέλου που θα σχεδιάζει, θα αναπτύσσει και θα επιταχύνει την αξιοποίηση προηγμένων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας τη συνολική πορεία μετασχηματισμού της Πειραιώς.

Το Newra δημιουργείται ως ένας μόνιμος μηχανισμός καινοτομίας και υλοποίησης λύσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic και συνδυάζοντάς τες με το στρατηγικό όραμα της Πειραιώς και τη διεθνή τεχνογνωσία της Accenture.

Η ονομασία Newra, που προέρχεται από τις λέξεις New EraΝέα Εποχή»), εκφράζει την κοινή φιλοδοξία των δύο οργανισμών να διαμορφώσουν μια νέα εποχή για τον τραπεζικό κλάδο, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως καταλύτης δημιουργίας αξίας. Αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι οι πραγματικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως μόνο όταν συνδυάζονται με την ανθρώπινη ευρηματικότητα, κρίση και εμπειρία.

Στον πυρήνα της ταυτότητας του Newra βρίσκεται η δέσμευση για υπεύθυνη καινοτομία, τεχνολογική αριστεία και ισχυρή διακυβέρνηση, με έμφαση στην ανάπτυξη λύσεων που εξισορροπούν την τεχνολογική πρόοδο με την εμπιστοσύνη. Στόχος του είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών, η ενίσχυση της παραγωγικότητας και η δημιουργία μετρήσιμης και διατηρήσιμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ξεκινώντας με μια αρχική ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, το Newra AI Hub θα προχωρήσει άμεσα σε στοχευμένες προσλήψεις εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος ταλέντου τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα.

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες δημιουργούν αξία. Στην Πειραιώς επενδύουμε διαρκώς σε δυνατότητες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, επιταχύνουν τον μετασχηματισμό και προσφέρουν καλύτερες εμπειρίες στους πελάτες μας. Μέσα από το Newra, σε συνεργασία με την Accenture και αξιοποιώντας τις προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η καινοτομία να αποκτήσει κλίμακα, συνέχεια και ουσιαστικό αντίκτυπο στο μέλλον της τραπεζικής στην Ελλάδα.»

Ο Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture στην Ελλάδα, σημείωσε: «Το Newra αποδεικνύει στην πράξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια νέα τεχνολογία, αλλά μια δύναμη οργανωσιακής επανεφεύρεσης. Σε συνεργασία με την Πειραιώς, δημιουργούμε ένα πρότυπο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενσωματωθεί στον πυρήνα ενός οργανισμού, ενισχύοντας τις ανθρώπινες δυνατότητες και δημιουργώντας νέες πηγές αξίας και ανάπτυξης για το μέλλον».

{https://www.youtube.com/watch?v=3j-rsnghQxU}

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2026 - 10:31
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