Εταιρεία παραγωγής με έδρα το Χόλιγουντ εισέρχεται στην ελληνική αγορά

Η Gold Tree Studios, εταιρεία παραγωγής με έδρα το Χόλιγουντ και θυγατρική του διεθνούς ομίλου GoldTree, ανακοινώνει την επίσημη είσοδό της στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά μέσω της Gold TreeStudios Hellas.

Η νέα εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε από τους (Efthimios Tsonakas) Tim Chonacas και Ιωάννη Χ. Σκευοφύλαξ, σηματοδοτώντας τη δυναμική επέκταση του ομίλου στην περιοχή και την επίσημη είσοδό του στην Ελληνική αγορά.

Το πρώτο project που εισέρχεται στο στάδιο του κάστινγκ σύμφωνα με ανακοίνωση είναι η ταινία "Torch the Heavens".

Πρόκειται για μια ιστορία που αφηγείται τη ζωή ενός Ελληνοαμερικανού σκέιτερ, ο οποίος μετά τον θάνατο του ετεροθαλή αδελφού του , αναγκάζεται να αφήσει τις ΗΠΑ και να μετακομίσει στην Ελλάδα, όπου ζει με την αποξενωμένη μητέρα του. Στη προσπάθειά του να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον συναντά έναν πρωτοπόρο θρύλο του σκέιτμπορντ , ο οποίος τον βοηθά να επουλώσει τις πληγές του, να ανακαλύψει το πάθος του και να κυνηγήσει το όνειρό του ως αθλητής, με στόχο τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Και οι δύο σκηνοθέτες είναι βετεράνοι του κινηματογράφου, με καριέρες που έχουν επανειλημμένα ξεπεράσει τα όρια της αφήγησης και της καινοτομίας στη μεγάλη οθόνη.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gold Tree, Tim Chonacas:

«Η Ελλάδα προσφέρει κάτι μοναδικό. Ένα πλούσιο πολιτιστικό υπόβαθρο, μαγευτικά τοπία και ένα εξαιρετικά ικανό ανθρώπινο δυναμικό», δήλωσε ο Τσονάκας. «Ως περήφανος Ελληνοαμερικανός, πιστεύω ότι αυτός είναι ο ιδανικός τόπος για να ζωντανέψουμε τις ιστορίες μας.»

«Ως Έλληνας ομογενής που επέλεξα να ζήσω και να δραστηριοποιηθώ στην Ελλαδα, αναγνωρίζω όχι μόνο αυτήν την προοπτική, αλλά και τις στρατηγικές διαδρομές που μπορούν να την αξιοποιήσουν.» Ειπαι ο Σκευοφύ λαξ, «Η αποστολή μας είναι σαφής: να συμβάλουμε στην αναζωογόνηση της Ελληνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας και να αναδείξουμε το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και τη δύναμη της αφήγησης της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο..»

Με τη δημιουργική και στρατηγική της βάση στο Χόλιγουντ, η Gold Tree στοχεύει να καθιερώσει την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό για διεθνείς παραγωγές κινηματογράφου, τηλεόρασης και animation.

Η Gold Tree Studios Hellas δεσμεύεται να αναδείξει την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία σε διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας το μοναδικό φυσικό τοπίο και το ταλέντο της χώρας.

Η Gold Tree

Η Gold Tree είναι η μητρική εταιρεία της Gold TreeStudios, προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών από την ανάπτυξη και χρηματοδότηση μέχρι την παραγωγή και μεταπαραγωγή. Υπό την ηγεσία του TimChonacas, η Gold Tree επικεντρώνεται στην καινοτόμο αφήγηση ιστοριών και σε πολλαπλά είδη ψυχαγωγίας, επεκτείνοντας συνεχώς την παγκόσμια παρουσία της στον χώρο.