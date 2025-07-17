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Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στου Φιλοπάππου ξανά!
Magazino
11:58 - 17 Ιουλ 2025

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στου Φιλοπάππου ξανά!

Reporter.gr Newsroom
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Οι Χειμερινοί Κολυμβητές έρχονται και πάλι στο Θέατρο Δόρα Στράτου, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Φ hill Sessions. Και πώς θα μπορούσε αλλιώς! Η sold out συναυλία τους τον Ιούνιο σήμανε την έναρξη του φεστιβάλ με τον ιδανικότερο τρόπο και η όμορφη βραδιά έκλεισε με τον Αργύρη Μπακιρτζή να ανανεώνει το συναυλιακό τους ραντεβού για το Σεπτέμβριο ώστε να τους απολαύσουν και οι φίλοι που δεν χώρεσαν την πρώτη φορά.

Έτσι λοιπόν, 60 χρόνια απ’ τη συνάντηση των μελών του αρχικού πυρήνα των Χειμερινών Κολυμβητών, 45 απ’ την πρώτη τους συναυλία και 44 απ’ την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου, το συγκρότημα θα βρεθεί και πάλι στη σκηνή του μαγικού θεάτρου «Δόρα Στράτου» στο λόφο του Φιλοπάππου. Ο Αργύρης Μπακιρτζής με τη μουσική του παρέα, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια από την συνολική δισκογραφία τους τεσσάρων δεκαετιών και άλλα ανέκδοτα!

Έχοντας τη μοναδική ικανότητα να μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε μια ζεστή, ουσιαστική εμπειρία, οι Χειμερινοί Κολυμβητές θα μας ταξιδέψουν στο σύμπαν των τραγουδιών και των ιστοριών τους που είναι γεμάτα από χιούμορ, μελωδίες συγκίνηση και ανθρωπιά.

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές διανύουν την πέμπτη δεκαετία της δράσης τους ως μουσικό συγκρότημα, καθώς ξεκίνησαν τις συναυλίες τους το 1979 και τη δισκογραφία τους το 1981. Βέβαια, ο κεντρικός τους πυρήνας είχε ξεκινήσει το 1965.

Θα εμφανιστούν με την εξής σύνθεση:

Aργύρης Μπακιρτζής: φωνή

Κώστας Βόμβολος: ακορντεόν

Παναγιώτης Μανουηλίδης (Panù): κιθάρα

Θοδωρής Ρέλλος: σαξόφωνο

Διονύσιος Ρούσσος: φωνή

Μιχάλης Σιγανίδης: κοντραμπάσσο

Κώστας Σιδέρης: τζουράς, φωνή

Εύη Μάζη: φλάουτο, φωνή

Μαζί τους, όπως συμβαίνει συχνά όταν εμφανίζονται στην Αθήνα, θα βρίσκεται επί σκηνής το πειραματικό φωνητικό σύνολο Chorus Vivendi.

Info:

Χειμερινοί Κολυμβητές - Φ hill Sessions

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 18€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 15€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 22€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/xeimerinoi-kolymbites-f-hill-sessions

Φυσικά Σημεία MORE: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

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