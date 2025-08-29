Το 82ο Φεστιβάλ Βενετίας ξεκινά: Αυτές είναι οι 10 πιο πολυσυζητημένες πρεμιέρες

Από το Frankenstein του Guillermo Del Toro έως το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου, συγκεντρώσαμε τις 10 πιο πολυαναμενόμενες πρεμιέρες που θα δούμε στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας.

Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο hot ταινίες που αναμένουμε τους επόμενους μήνες στις αίθουσες, τότε δεν έχετε παρά να τσεκάρετε όσες θα κάνουν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας. Φέτος, στην 82η διοργάνωσή του, μεταξύ 27 Αυγούστου και 6 Σεπτεμβρίου, το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει σημαντικούς δημιουργούς, των οποίων τις ταινίες συζητάμε από καιρό κι επιτέλους θα αποκτήσουμε γι’ αυτές μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Πρόεδρος της φετινής επιτροπής θα είναι ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Alexander Payne (“Sideways”, “Nebraska”) και τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας τους θα λάβουν ο Γερμανός σκηνοθέτης Werner Herzog (“Nosferatu the Vampyre”, “Fitzcarraldo”) και η Αμερικανή ηθοποιός Kim Novak (“Vertigo”, “Bell, Book and Candle”).

Ας ανακαλύψουμε όμως ποιες είναι οι 10 πιο αναμενόμενες πρεμιέρες που κάποιοι τυχεροί θα δουν στo Φεστιβάλ Βενετίας κι εμείς θα δούμε κάποια στιγμή -ευελπιστούμε σύντομα- στους κινηματογράφους.

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