Βλέπετε ξαφνικά λάμψεις και «μυγάκια»; Τι μπορεί να σημαίνει

Οι λάμψεις και τα «μυγάκια» στα μάτια μπορεί να είναι σύμπτωμα ενός σοβαρού προβλήματος, της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς.

Αν ξαφνικά βλέπετε λάμψεις σαν αστραπές ή παρατηρείτε ότι πολλαπλασιάστηκαν τα γνωστά «μυγάκια» στο οπτικό σας πεδίο, μην το αμελήσετε. Αυτά τα σημάδια μπορεί να κρύβουν κάτι σοβαρό, όπως η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς – μια κατάσταση που χρειάζεται άμεση ιατρική εκτίμηση.

Τι είναι η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς

Ο αμφιβληστροειδής είναι το «φιλμ» του ματιού μας: ένα στρώμα νευρικού ιστού που δέχεται το φως και στέλνει την εικόνα στον εγκέφαλο. Η αποκόλληση συμβαίνει όταν αυτό το στρώμα απομακρυνθεί από τη φυσιολογική του θέση, με αποτέλεσμα να μην τροφοδοτείται σωστά με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά.

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