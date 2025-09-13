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Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Γιορτάζει πανηγυρικά τα 130 του χρόνια και τη σεζόν 2025-2026
Magazino
09:45 - 13 Σεπ 2025

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Γιορτάζει πανηγυρικά τα 130 του χρόνια και τη σεζόν 2025-2026

Reporter.gr Newsroom
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Μια εκτενή σειρά πολιτιστικών δράσεων αφιερωμένες στην ιστορία του κι ένα πλούσιο παραστατικό προγραμματισμό για το χειμώνα επιφυλάσσει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για τα 130ά του γενέθλια.

Η ιστορική κληρονομιά της 130χρονης λειτουργίας του και της βαρύτητας του ως τοπόσημου για την πόλη του Πειραιά μα και την πολιτιστική ζωή της χώρας, φορτίζει τη φετινή παρουσία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ένας πυκνός και στιβαρός κύκλος παρεμβάσεων και εκδηλώσεων εγκαινιάζει τη φετινή εορταστική χρονιά που τιμά τόσο τη θεατρική ζωή του όσο την αρχιτεκτονική του αξία και τον ιστορικό και κοινωνικά συνεκτικό ρόλο του στην πειραϊκή περιφέρεια.

Μεγάλο γενέθλιο αφιέρωμα

Εξ ου και με εκκίνηση το Σεπτέμβριο (και μέχρι το Δεκέμβριο), η πολιτιστική κίνηση της πόλης μοιάζει να τροφοδοτείται και να περιστρέφεται γύρω από τα γενέθλια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, συνθέτοντας ένα ογκωδέστατο και ενδιαφέρον αφιέρωμα. Καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών, συγγραφείς, μουσικοί, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι θεσμών εντός κι εκτός του Πειραιά συσπειρώνονται σε ένα μεγάλο κύκλο συζητήσεων και στρογγυλών τραπεζιών για το φαινόμενο του πειραϊκού θεάτρου.

Ο σχεδιασμός αυτός εμπλουτίζεται από συναυλίες, ξεναγήσεις, συμπόσια, παραστάσεις – παρεμβάσεις, αστικούς περιπάτους καθώς και μια μεγάλη έκθεση για το κτήριο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και τον δημιουργό του, αρχιτέκτονα Ιωάννη Λαζαρίμο που θα εγκαινιαστεί στις 26 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Εκδηλώσεις που στην πλειονότητα τους εμπλέκουν και την ίδια την πόλη, αφού το θέατρο είναι ταυτισμένο με το συλλογικό βίωμα εδώ και 130 χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 17:22
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