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Το 13o Chania Film Festival μετέτρεψε μαεστρικά την μνήμη σε εικόνα και μελωδίες
Magazino
20:00 - 29 Οκτ 2025

Το 13o Chania Film Festival μετέτρεψε μαεστρικά την μνήμη σε εικόνα και μελωδίες

Reporter.gr Newsroom
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Όλα όσα με συγκίνησαν και συγκράτησαν το βλέμμα μου λίγο παραπάνω, τις τελευταίες τέσσερις μέρες του 13ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Πάλι σε ένα αεροπλάνο προς την Κρήτη με βρήκε η προηγούμενη εβδομάδα (μαύρη ζωή, το ξέρω). Ο λόγος; Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Τον τελευταίο χρόνο έχω κατέβει στα Χανιά τις διπλάσιες φορές απ’ όσες έχω πάει στο Ηράκλειο (είμαι από το Ηράκλειο). Αλλά πώς να μείνεις μακριά τους; Μια πόλη μικρή, που όμως αγαπά την τέχνη βαθιά. Τέχνη κάθε είδους και μορφής. Τέχνη που την τιμά, την ανυψώνει, την ανανεώνει. Το Chania Film Festival είναι μια διοργάνωση που έχει εδραιωθεί όχι μόνο στην πόλη των Χανίων αλλά και γενικά στον χώρο της τέχνης του κινηματογράφου — και δικαίως.

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