Πώς να ξαναβρεί κανείς τη χαρά της ανάγνωσης
Magazino
16:00 - 02 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι περισσότεροι αναγνώστες έχουν περάσει κάποια στιγμή μια περίοδο αναγνωστικής στασιμότητας. Υπάρχει η πρόθεση να διαβαστεί περισσότερο, αλλά κάθε φορά που ανοίγει ένα βιβλίο, οι σελίδες μοιάζουν να μη γυρίζουν. Οι στόχοι τίθενται ξανά και ξανά, όμως η καθημερινότητα συχνά παρεμβάλλεται. Ίσως κάποτε η ανάγνωση να αποτελούσε σταθερή συνήθεια, ή ίσως τώρα να πρόκειται για μια νέα προσπάθεια προσέγγισης της λογοτεχνίας. Όποια κι αν είναι η περίπτωση, η αδυναμία συγκέντρωσης στις σελίδες αποτελεί κοινό φαινόμενο.

Είτε πρόκειται για κάποιον που προσπαθεί να ξαναβρεί τη χαρά του διαβάσματος μετά τα χρόνια των σπουδών, είτε για έναν γονιό που επιδιώκει να ξαναεντάξει την ανάγνωση στη ζωή του παρά τις υποχρεώσεις, οι παρακάτω προτάσεις μπορούν να βοηθήσουν στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος, όπως υπογραμμίζει το bookriot.

Η πιο αποτελεσματική συμβουλή

Πολλές από τις προτάσεις που ακολουθούν βασίζονται στην ίδια αρχή: ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαβάζει αυτό που του προκαλεί ευχαρίστηση.
Το βιβλίο που όλοι θεωρούν «αλλαγή ζωής», το πολυσέλιδο έργο του book club, το δημοφιλές μπεστ σέλερ που δεν φαίνεται να τραβά το ενδιαφέρον, ή το λογοτεχνικό «θηρίο» που περιμένει υπομονετικά στο ράφι, δεν είναι υποχρεωτικό να ολοκληρωθούν αυτή τη στιγμή.

Η πιο πρακτική λύση είναι να παραμεριστεί το τρέχον ανάγνωσμα. Μπορεί να επιστρέψει κανείς σε αυτό αργότερα, όταν η διάθεση για ανάγνωση θα έχει επανέλθει. Προς το παρόν, ο μοναδικός στόχος είναι η αναβίωση της επιθυμίας για διάβασμα — και αν ένα βιβλίο δεν προσφέρει αυτή τη χαρά, δεν χρειάζεται να συνεχιστεί.

Επιστροφή στα αγαπημένα είδη

Συχνά, η προσπάθεια ενασχόλησης με πιο «σοβαρή» ή απαιτητική λογοτεχνία απομακρύνει από το αρχικό συναίσθημα ευχαρίστησης. Αν κάποιος αγαπούσε τα ρομαντικά μυθιστορήματα, τα βιβλία τρόμου ή τη φαντασία, μπορεί να είναι χρήσιμο να επιστρέψει προσωρινά σε αυτά. Τα αγαπημένα είδη λειτουργούν ως το ιδανικό «καύσιμο» για να ξαναπάρει μπρος η αναγνωστική διάθεση. Ακόμη και ένα σύγχρονο YA fantasy ή μια ρομαντική ιστορία μπορεί να ξαναθυμίσει τον λόγο που κάποτε η ανάγνωση ήταν τόσο απολαυστική.

Διηγήματα: η υποτιμημένη λύση

Τα διηγήματα αποτελούν εξαιρετικό μέσο για να ξεπεραστεί μια αναγνωστική κρίση. Συλλογές όπως το Out There Screaming: An Anthology of New Black Horror (επιμέλεια Jordan Peele) ή το The Best American Short Stories (επιμέλεια Lauren Groff) προσφέρουν ποικιλία ύφους και θεματολογίας. Αν κάποιο κείμενο δεν κεντρίζει το ενδιαφέρον, διαρκεί μόνο λίγες σελίδες· η μετάβαση στο επόμενο γίνεται εύκολα και διατηρεί το ενδιαφέρον ζωντανό.

Η δύναμη των μικρών βιβλίων

Η ολοκλήρωση ενός βιβλίου, ακόμη και μικρού σε έκταση, μπορεί να αναζωπυρώσει σημαντικά το κίνητρο για ανάγνωση. Όταν πολλά ανολοκλήρωτα βιβλία παραμένουν στο κομοδίνο, η ανάγνωση φαίνεται δυσπρόσιτη. Ένα σύντομο έργο της Sayaka Murata, του P. Djèlí Clark ή της Rebecca Solnit μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ημέρες, προσφέροντας την ικανοποίηση της ολοκλήρωσης και υπενθυμίζοντας τη χαρά που συνοδεύει την ανάγνωση.

Η αξία της επαναανάγνωσης

Η επαναανάγνωση ενός αγαπημένου βιβλίου συχνά υποτιμάται, ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα επανασύνδεσης με τη λογοτεχνία. Ένα βιβλίο που κάποτε συγκίνησε ή καθόρισε μια περίοδο της ζωής έχει τη δύναμη να ξυπνήσει ξανά το ενδιαφέρον. Πολλοί αναγνώστες έχουν αναφέρει ότι, επιστρέφοντας σε γνωστά έργα όπως The Hunger Games της Suzanne Collins, ξαναβρήκαν τη χαρά της ανάγνωσης και κατεύθυναν το ενδιαφέρον τους προς τα βιβλία που πραγματικά αγαπούν.

Η εναλλακτική των graphic novels

Τα graphic novels συνδυάζουν την οπτική τέχνη με τη λογοτεχνία, προσφέροντας μια διαφορετική και συχνά πιο άμεση εμπειρία. Οι Eternal Editions του Sailor Moon της Naoko Takeuchi, το My Favorite Thing is Monsters της Emil Ferris —μια queer ιστορία ενηλικίωσης στο Σικάγο της δεκαετίας του ’60— ή τα έργα τρόμου του Junji Ito αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα. Ο συνδυασμός εικόνας και κειμένου συμβάλλει στην ευκολότερη εμβάθυνση και κάνει την ανάγνωση πιο ρυθμική και απολαυστική.

Αλλαγή μορφής ανάγνωσης

Η αλλαγή μορφής μπορεί επίσης να λειτουργήσει αναζωογονητικά. Η ανάγνωση webcomics, η ακρόαση audiobooks κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων ή των οικιακών εργασιών, ή η χρήση ψηφιακών εφαρμογών για ebooks, μπορεί να προσφέρει νέους τρόπους επαφής με το κείμενο. Η μορφή δεν μειώνει την αξία της ανάγνωσης· πολλές φορές η ευκολία και η προσβασιμότητα ενός διαφορετικού format αρκούν για να ανανεώσουν το ενδιαφέρον.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/11/2025 - 14:52
