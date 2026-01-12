Από τα Ανεμοδαρμένα Ύψη μέχρι την Οδύσσεια: Οι 10 ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε το 2026

Διαλέξαμε τις 10 ταινίες που ανυπομονούμε να έρθουν στις αίθουσες το 2026, ικανοποιώντας όλα τα γούστα.

Το 2025 αποδείχθηκε μια πλούσια κινηματογραφική χρονιά με πολλές καλές κινηματογραφικές στιγμές. Κάτι αντίστοιχο ευελπιστούμε και για το 2026, στο οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσουν ταινίες που αναμένουμε εδώ και πολύ καιρό (έχουμε βαρεθεί να συζητάμε γι’ αυτές, βασικά). Από μεγάλα franchise και πολυαναμενόμενα sequel έως βιογραφίες και φεστιβαλικές επιτυχίες του περασμένου έτους, συγκεντρώσαμε 10 ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε στους κινηματογράφους τη νέα χρον

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr