Πάντα, κάτι θα θυμίζει τον Ύποπτο Κόσμο του David Lynch…

Ο David Lynch έφυγε, αλλά ο κόσμος που δημιούργησε παραμένει. Ακολουθούν μερικές σκέψεις (και φωτογραφίες) για την επίδραση που άφησε το καλλιτεχνικό έργο του David Lynch, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Πέρασε ένας χρόνος από τον θάνατο του David Lynch κι ενώ πέρσι έγραφα ένα αφιέρωμα για το κινηματογραφικό του έργο, φέτος θέλω να μοιραστώ κάποιες σκέψεις -κυρίως ακατέργαστες. Η είδηση για τον θάνατό του συντάραξε μεγάλη μερίδα του σινεφίλ κοινού κι ακόμη και τώρα με δυσκολία πιστεύουμε ότι όντως έφυγε από τη ζωή.

Το 2025 -την πρώτη χρονιά χωρίς εκείνον- το αφιέρωσα στο Twin Peaks, που πάντοτε ήθελα να δω αλλά διαρκώς αμελούσα. Το ξεκίνησα χειμώνα και το ολοκλήρωσα φθινόπωρο! Ήταν μια πολύ έντονη εμπειρία, με τα πάνω της και τα κάτω της και με παύσεις που αναπόφευκτα συνέβησαν. Μέσα σε αυτόν τον έναν χρόνο, έβγαζα κάποιες φωτογραφίες με το κινητό σε εντελώς άκυρες στιγμές και μέρη -φωτογραφίες που μου θύμιζαν κάτι «λιντσικό». Θα τις μοιραστώ μαζί σας, όχι γιατί είναι κάτι σπουδαίο αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι των σκέψεών μου.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr