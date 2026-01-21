Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Η Πρωτοβουλία Cycladic Identity ανακοινώνει την 4η φάση χρηματοδότησης προγραμμάτων

Ξεκινά η τέταρτη φάση χρηματοδότησης της Πρωτοβουλίας Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, προσκαλώντας μη κερδοσκοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στα νησιά των Κυκλάδων να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση προγραμμάτων. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 20ή Φεβρουαρίου 2026. Τα υποψήφια προγράμματα θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν τουλάχιστον από τους τρεις άξονες προτεραιότητας της Πρωτοβουλίας (Πολιτισμός, Βιοποικιλότητα, Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά) και να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση, αποκατάσταση ή ανάδειξη των στοιχείων αυτών.

Μέχρι σήμερα, η Πρωτοβουλία Cycladic Identity έχει υποστηρίξει και συνεχίζει να υποστηρίζει 26 προγράμματα σε 15 νησιά, εκ των οποίων τρία έχουν δια-κυκλαδικό χαρακτήρα και υλοποιούνται σε περισσότερα από ένα νησιά των Κυκλάδων. Αυτή την περίοδο υλοποιούνται τα 10 προγράμματα που επιλέχθηκαν κατά την τρίτη φάση χρηματοδότησης σε Άνδρο, Δονούσα, Κουφονήσι, Μύκονο, Σαντορίνη, Σέριφο, Σύρο και Τήνo ενώ δύο προγράμματα είναι διακυκλαδικά: το ένα πραγματοποιείται στη Μύκονο, την Ρήνεια και την Δήλο και το άλλο στην Άνδρο, την Κύθνο και ένα τρίτο νησί που θα ανακοινωθεί σύντομα. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr