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Σπουδές στη Γαλλία 2026: Η μεγάλη έκθεση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος επιστρέφει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Magazino
09:18 - 31 Ιαν 2026

Σπουδές στη Γαλλία 2026: Η μεγάλη έκθεση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος επιστρέφει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
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Το ετήσιο ραντεβού του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος με τους υποψήφιους φοιτητές δίνει φέτος διπλό ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με ελεύθερη είσοδο και πλούσιο πρόγραμμα ενημέρωσης.

Η Έκθεση για τις Σπουδές στη Γαλλία 2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σταθερό στο ετήσιο ραντεβού του με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, καθώς και με όσους και όσες ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει και το 2026 την Έκθεση για τις Σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμια, Grandes Écoles, πολυτεχνεία και κορυφαία business schools από όλη τη Γαλλία συμμετέχουν σε ένα πολύ ενδιαφέρον 2ήμερο εκδηλώσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί:

  • Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, 10:00–17:00, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος
  • Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, 14:00–18:00, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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