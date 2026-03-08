«Γιατί είναι μαύρα τα βουνά»: Το ντοκιμαντέρ για τη δημοτική μουσική και τα ηπειρώτικα έθιμα στο 28ο ΦΝΘ

Ο σκηνοθέτης Φοίβος Κοντογιάννης μιλά για τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV με τίτλο «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά», που προσεγγίζει βιωματικά τη μουσική παράδοση της Ηπείρου.

Με αφορμή την ειδική προβολή του επεισοδίου «Τελετές» στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ο σκηνοθέτης Φοίβος Κοντογιάννης μάς μιλά για τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV, «Γιατί είναι μαύρα τα βουνά». Η σειρά, που αποτελείται από έξι επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα το επόμενο διάστημα αποκλειστικά στο COSMOTE HISTORY, ακολουθεί τον διεθνώς αναγνωρισμένο εθνομουσικολόγο Christopher King σε ένα οδοιπορικό στην Ήπειρο, αναζητώντας τις ρίζες της δημοτικής μουσικής, αλλά και τη συνέχεια και τη θέση της στον 21ο αιώνα.

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