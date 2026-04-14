ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τα δεξαμενόπλοια έφεραν το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών
Ναυτιλία
13:38 - 14 Απρ 2026

Τα δεξαμενόπλοια έφεραν το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 έφτασε το παγκόσμιο βιβλίο νέων  ναυπηγήσεων στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, με βασικό μοχλό τη μεγάλη αύξηση των παραγγελιών για δεξαμενόπλοια. Σύμφωνα με τη Bimco, το συνολικό orderbook διαμορφώθηκε στα 191 εκατ. compensated gross tonnes (CGT), μέγεθος που αντιστοιχεί στο 17% του παγκόσμιου στόλου.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με το ισχυρό νέο κύμα συμβολαίων που καταγράφεται μέσα στη δεκαετία του 2020, αλλά και με το γεγονός ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε η υψηλότερη τριμηνιαία παραγγελιοληψία crude tankers που έχει καταγραφεί ποτέ, όπως επισημαίνει η Bimco. Οι νέες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων τριπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα η συνολική ναυπηγική δραστηριότητα να αυξηθεί κατά 40% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 17,6 εκατ. CGT.

Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, το συνολικό ύψος των νέων συμβολαίων ήταν χαμηλότερο σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι νέες συμφωνίες υποχώρησαν κατά 17%, καθώς τότε η δραστηριότητα είχε ενισχυθεί κυρίως από τις παραγγελίες capesize bulk carriers.

Η Bimco σημειώνει ότι σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2020 οι νέες παραγγελίες πλοίων κινούνται κατά 47% υψηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο της δεκαετίας του 2010. Η τάση αυτή αποδίδεται στις καλύτερες συνθήκες αγοράς για τα μεγαλύτερα segments, στο μεγαλύτερο μέγεθος του παγκόσμιου στόλου και στην αυξημένη ανάγκη ανανέωσης παλαιότερων πλοίων.

Η ίδια εξέλιξη έχει οδηγήσει και σε υψηλότερες τιμές νεότευκτων αλλά και σε μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης, με το 57% των φετινών συμβολαίων να αφορά παραδόσεις μετά το 2028.

Ανά κλάδο, η εικόνα παραμένει έντονη. Η αναλογία νέων παραγγελιών προς στόλο διαμορφώνεται στο 22% για τα crude tankers, 19% για τα product tankers, 37% για τα containerships και 40% για τα LNG carriers. Στα δεξαμενόπλοια, η Bimco εκτιμά ότι τα νέα πλοία θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην ανανέωση του στόλου, καθώς περίπου 21% του στόλου crude tankers και 17% του στόλου product tankers είναι πλέον άνω των 20 ετών, ηλικία στην οποία συνήθως αρχίζει να εξετάζεται πιο σοβαρά η απόσυρση.

Αντίθετα, στα containerships και στα LNG carriers η διάλυση παλαιότερων μονάδων δεν αναμένεται να λειτουργήσει το ίδιο έντονα ως μηχανισμός εξισορρόπησης, καθώς μόνο 4% και 8% αντίστοιχα των δύο στόλων είναι άνω των 25 ετών. Αυτό σημαίνει ότι στα συγκεκριμένα segments το μεγάλο orderbook παραμένει πιο δύσκολο να απορροφηθεί μέσω φυσικής γήρανσης του υπαρχοντος στόλου.

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή των νέων παραγγελιών, τα κινεζικά ναυπηγεία διατήρησαν καθαρό προβάδισμα, αποσπώντας το 70% των νέων συμβολαίων στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία ακολούθησαν με 20%, κυρίως χάρη στην ισχυρότερη παρουσία τους στα LNG carriers. Την ίδια ώρα, η Ιαπωνία κατέγραψε πτώση 83% σε ετήσια βάση, περιοριζόμενη μόλις στο 1% των νέων παραγγελιών, στο χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 1996.

Η Bimco αποδίδει τη συνεχιζόμενη πίεση στην ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία στον περιορισμό της διαθέσιμης χωρητικότητας, στους μεγάλους χρόνους αναμονής και στη μειωμένη ανταγωνιστικότητα. Την ίδια στιγμή, τα κινεζικά ναυπηγεία εμφανίζονται ήδη γεμάτα για τρεις έως τέσσερις χρόνια, στοιχείο που δείχνει πόσο σφιχτή έχει γίνει η διεθνής ναυπηγική αγορά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο αποκλεισμός του Ορμούζ από τις ΗΠΑ... κινητοποιεί την Κίνα - «Δεν δίνουμε όπλα στο Ιράν», υποστηρίζει
Ειδήσεις

Ο αποκλεισμός του Ορμούζ από τις ΗΠΑ... κινητοποιεί την Κίνα - «Δεν δίνουμε όπλα στο Ιράν», υποστηρίζει

Οι γεωπολιτικές εντάσεις ωθούν την αγορά των υποβρυχίων
Ναυτιλία

Οι γεωπολιτικές εντάσεις ωθούν την αγορά των υποβρυχίων

Αβέβαιη η επόμενη μέρα για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο - Ανάλυση BIMCO
Ναυτιλία

Αβέβαιη η επόμενη μέρα για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο - Ανάλυση BIMCO

Ιστορική έξοδος πετρελαίου: Τρία υπερδεξαμενόπλοια, δύο κινεζικά και ένα ελληνικό, ανοίγουν το Ορμούζ
Ναυτιλία

Ιστορική έξοδος πετρελαίου: Τρία υπερδεξαμενόπλοια, δύο κινεζικά και ένα ελληνικό, ανοίγουν το Ορμούζ

Σύγχυση στα Στενά του Ορμούζ μετά την εκεχειρία – Τα πλοία δεν επιστρέφουν, το Ιράν κρατά τον έλεγχο
Ναυτιλία

Σύγχυση στα Στενά του Ορμούζ μετά την εκεχειρία – Τα πλοία δεν επιστρέφουν, το Ιράν κρατά τον έλεγχο

Το Ιράν σφίγγει τον έλεγχο στο Ορμούζ παρά την εκεχειρία: Μετρημένες διελεύσεις με υπέρογκα διόδια
Ναυτιλία

Το Ιράν σφίγγει τον έλεγχο στο Ορμούζ παρά την εκεχειρία: Μετρημένες διελεύσεις με υπέρογκα διόδια

ΟΛΠ A.E.: Πραγματοποίηση Άσκησης Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ρύπανσης στο Λιμάνι του Πειραιά
Ναυτιλία

ΟΛΠ A.E.: Πραγματοποίηση Άσκησης Ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ρύπανσης στο Λιμάνι του Πειραιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνάντηση Μαρκόπουλου-Ξενοκώστα για το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ναυπηγείων
Ναυτιλία

Συνάντηση Μαρκόπουλου-Ξενοκώστα για το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ναυπηγείων

Κικίλιας: Περισσότερα πλοία, φθηνότερα εισιτήρια στη Ραφήνα – Διαβούλευση για το μέλλον του λιμανιού το φθινόπωρο
Ναυτιλία

Κικίλιας: Περισσότερα πλοία, φθηνότερα εισιτήρια στη Ραφήνα – Διαβούλευση για το μέλλον του λιμανιού το φθινόπωρο

Μελέτη EY-Parthenon: Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό οδικό χάρτη
Ναυτιλία

Μελέτη EY-Parthenon: Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό οδικό χάρτη

efood: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

efood: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:30

Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στην Οδησσό - Δέκα νεκροί

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση στη διαβούλευση για τις δεσμεύσεις της Booking.com

Οικονομία
20/07/2026 - 14:19

Απάντηση Στουρνάρα σε Αποστολάκη: Η τιμολόγηση στα ασφάλιστρα υγείας είναι ελεύθερη

Πολιτική
20/07/2026 - 14:16

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους

Υγεία
20/07/2026 - 14:15

Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα – Αναλυτικές οδηγίες

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:04

Στρατηγική συνεργασία Grant Thornton και ECHMES για την ενίσχυση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/07/2026 - 14:02

Σχοινάς: Ενισχύεται ο ΕΦΕΤ με 40 νέα στελέχη – Προτεραιότητα η ασφάλεια των τροφίμων

Εμπορεύματα
20/07/2026 - 13:50

Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν

Νομίσματα
20/07/2026 - 13:42

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/07/2026 - 13:37

Γέλιο, δοκιμασίες και απρόβλεπτες ατάκες στο event της Allwyn για τις 5 κορυφαίες ομοσπονδίες: Ο ορισμός pick n’ rol και η θέση libero

Πολιτική
20/07/2026 - 13:26

Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε έμπρακτα με 150 εκατ. ευρώ τον πρωτογενή τομέα

Ναυτιλία
20/07/2026 - 13:21

Celestyal: Εισάγει tablets στις καμπίνες του Celestyal Discovery

Εμπορεύματα
20/07/2026 - 13:17

CNBC: Πώς τα ακραία θερμικά φαινόμενα «αναστατώνουν» τις αγορές εμπορευμάτων - Οι επιπτώσεις στη γεωργία

Πολιτική
20/07/2026 - 13:15

Ηχηρό μήνυμα Αθήνας για την Κύπρο: «Δεν ξεχνάμε» - Τασούλας και Μητσοτάκης ζητούν λύση στο Κυπριακό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:58

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:55

Πτώση-ρεκόρ στην ανεργία: 672.293 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο – Μείωση κατά 10,9% σε έναν χρόνο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/07/2026 - 12:49

Elxis - At Home in Greece: Η Κρήτη πρώτη στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών εξοχικών κατοικιών

Ανεμοδείκτης
20/07/2026 - 12:47

Το μη-κόμμα με τα πολλά λεφτά

Πολιτική
20/07/2026 - 12:44

Ανδρουλάκης: Οι πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και χωρίς εξαρτήσεις

Οικονομία
20/07/2026 - 12:38

Ελληνική οικονομία: Μείωση χρέους στα €360,1 δισ. το α τρίμηνο & αύξηση εσόδων στα €26,37 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
20/07/2026 - 12:32

Αλλαγή χρήσης

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 12:28

Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών

Υγεία
20/07/2026 - 12:25

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Τρόποι προστασίας από τον καύσωνα

Αναλύσεις
20/07/2026 - 12:20

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες αυξημένες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:02

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:00

Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Magazino
20/07/2026 - 11:56

Politico: Η Οδύσσεια του Νόλαν έχει προκαλέσει διχασμό στην Ελλάδα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 11:41

Πολιτική ανακωχή στο γήπεδο: Σάντσεθ και Τραμπ «έσπασαν τον πάγο» στο Μουντιάλ

Οικονομία
20/07/2026 - 11:40

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ