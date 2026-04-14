Τα δεξαμενόπλοια έφεραν το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών

Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 έφτασε το παγκόσμιο βιβλίο νέων ναυπηγήσεων στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, με βασικό μοχλό τη μεγάλη αύξηση των παραγγελιών για δεξαμενόπλοια. Σύμφωνα με τη Bimco, το συνολικό orderbook διαμορφώθηκε στα 191 εκατ. compensated gross tonnes (CGT), μέγεθος που αντιστοιχεί στο 17% του παγκόσμιου στόλου.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με το ισχυρό νέο κύμα συμβολαίων που καταγράφεται μέσα στη δεκαετία του 2020, αλλά και με το γεγονός ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε η υψηλότερη τριμηνιαία παραγγελιοληψία crude tankers που έχει καταγραφεί ποτέ, όπως επισημαίνει η Bimco. Οι νέες παραγγελίες δεξαμενόπλοιων τριπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα η συνολική ναυπηγική δραστηριότητα να αυξηθεί κατά 40% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 17,6 εκατ. CGT.

Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, το συνολικό ύψος των νέων συμβολαίων ήταν χαμηλότερο σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι νέες συμφωνίες υποχώρησαν κατά 17%, καθώς τότε η δραστηριότητα είχε ενισχυθεί κυρίως από τις παραγγελίες capesize bulk carriers.

Η Bimco σημειώνει ότι σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2020 οι νέες παραγγελίες πλοίων κινούνται κατά 47% υψηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο της δεκαετίας του 2010. Η τάση αυτή αποδίδεται στις καλύτερες συνθήκες αγοράς για τα μεγαλύτερα segments, στο μεγαλύτερο μέγεθος του παγκόσμιου στόλου και στην αυξημένη ανάγκη ανανέωσης παλαιότερων πλοίων.

Η ίδια εξέλιξη έχει οδηγήσει και σε υψηλότερες τιμές νεότευκτων αλλά και σε μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης, με το 57% των φετινών συμβολαίων να αφορά παραδόσεις μετά το 2028.

Ανά κλάδο, η εικόνα παραμένει έντονη. Η αναλογία νέων παραγγελιών προς στόλο διαμορφώνεται στο 22% για τα crude tankers, 19% για τα product tankers, 37% για τα containerships και 40% για τα LNG carriers. Στα δεξαμενόπλοια, η Bimco εκτιμά ότι τα νέα πλοία θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην ανανέωση του στόλου, καθώς περίπου 21% του στόλου crude tankers και 17% του στόλου product tankers είναι πλέον άνω των 20 ετών, ηλικία στην οποία συνήθως αρχίζει να εξετάζεται πιο σοβαρά η απόσυρση.

Αντίθετα, στα containerships και στα LNG carriers η διάλυση παλαιότερων μονάδων δεν αναμένεται να λειτουργήσει το ίδιο έντονα ως μηχανισμός εξισορρόπησης, καθώς μόνο 4% και 8% αντίστοιχα των δύο στόλων είναι άνω των 25 ετών. Αυτό σημαίνει ότι στα συγκεκριμένα segments το μεγάλο orderbook παραμένει πιο δύσκολο να απορροφηθεί μέσω φυσικής γήρανσης του υπαρχοντος στόλου.

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή των νέων παραγγελιών, τα κινεζικά ναυπηγεία διατήρησαν καθαρό προβάδισμα, αποσπώντας το 70% των νέων συμβολαίων στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία ακολούθησαν με 20%, κυρίως χάρη στην ισχυρότερη παρουσία τους στα LNG carriers. Την ίδια ώρα, η Ιαπωνία κατέγραψε πτώση 83% σε ετήσια βάση, περιοριζόμενη μόλις στο 1% των νέων παραγγελιών, στο χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 1996.

Η Bimco αποδίδει τη συνεχιζόμενη πίεση στην ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία στον περιορισμό της διαθέσιμης χωρητικότητας, στους μεγάλους χρόνους αναμονής και στη μειωμένη ανταγωνιστικότητα. Την ίδια στιγμή, τα κινεζικά ναυπηγεία εμφανίζονται ήδη γεμάτα για τρεις έως τέσσερις χρόνια, στοιχείο που δείχνει πόσο σφιχτή έχει γίνει η διεθνής ναυπηγική αγορά.