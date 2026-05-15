Eurovision: Τι δείχνουν τα προγνωστικά για τον Akyla και το Ferto
21:29 - 15 Μάι 2026

Eurovision: Τι δείχνουν τα προγνωστικά για τον Akyla και το Ferto

Μόλις μία ημέρα απομένει μέχρι τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, τα στοιχήματα παραμένουν ανοιχτά, χωρίς κάποιο από τα φαβορί να έχει εξασφαλίσει ξεκάθαρο προβάδισμα, παρότι η Φινλανδία εξακολουθεί να εμφανίζεται η επικρατέστερη χώρα για την πρωτιά.  

Κι ενώ η Φινλανδία έρχεται πρώτη στις στοιχηματικές, η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αυστραλίας στον Β’ ημιτελικό οδήγησε σε άνοδο τη συμμετοχή της Delta Goodrem με το «Eclipse», η οποία πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ η Ελλάδα και ο Akyla υποχωρούν στην τρίτη.

Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη ενδέχεται να λειτουργήσει υπέρ της ελληνικής συμμετοχής.

Η Eurovision παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτες ανατροπές, και ένα πιθανό «μοίρασμα» ψήφων ανάμεσα σε Φινλανδία και Αυστραλία, λόγω παρόμοιου μουσικού ύφους και κοινού στόχου, θα μπορούσε να αποδυναμώσει και τις δύο πλευρές. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Ελλάδα θα μπορούσε να επωφεληθεί και να διεκδικήσει ακόμη και υψηλότερη θέση, μέχρι και την κορυφή.

Παράλληλα, το televoting παραμένει καθοριστικός παράγοντας, με χώρες όπως το Ισραήλ να θεωρούνται ικανές να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα και να ανατρέψουν τις ισορροπίες.

Η «καταραμένη» 6η θέση

Παρά τη γενικά θετική εικόνα για την ελληνική συμμετοχή, προβληματισμό προκαλεί η θέση εμφάνισης της Ελλάδας, καθώς θα εμφανιστεί 6η στον τελικό.

Η συγκεκριμένη θέση θεωρείται παραδοσιακά μειονεκτική, αφού τα τραγούδια που παρουσιάζονται νωρίς συχνά δυσκολεύονται να μείνουν στη μνήμη του κοινού μέχρι την ψηφοφορία, σε αντίθεση με όσες συμμετοχές εμφανίζονται στο δεύτερο μισό του διαγωνισμού.

Η σειρά εμφάνισης καθορίζεται από την παραγωγή, ώστε να υπάρχει ροή στο show και να αποφεύγονται ομοιότητες μεταξύ συμμετοχών, γεγονός που κατά ορισμένες εκτιμήσεις μπορεί να επηρεάσει και τη δυναμική των χωρών.

Ιστορικά, η 6η θέση δεν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ευνοϊκή για νικηφόρες πορείες, καθώς σπάνια συμμετοχές από τόσο πρώιμες θέσεις έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση, σε αντίθεση με εκείνες που εμφανίζονται αργότερα στη βραδιά. Αυτό ενισχύει τον προβληματισμό, δεδομένου ότι η Φινλανδία θα εμφανιστεί 17η.

Ωστόσο, το σύγχρονο σύστημα ψηφοφορίας, όπου το televoting εξελίσσεται παράλληλα με τη διαδικασία, περιορίζει εν μέρει το παραδοσιακό μειονέκτημα των πρώιμων εμφανίσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 23:39
Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή
Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Σάντσεθ: Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας που δεν συμμετέχουμε στη Eurovision
Σάντσεθ: Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας που δεν συμμετέχουμε στη Eurovision

Eurovision: Η Ελλάδα στον τελικό – Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas
Eurovision: Η Ελλάδα στον τελικό – Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas

Eurovision 2026: Εκρηκτική η εμφάνιση του Akylas στον α ημιτελικό - Σείστηκε το στάδιο
Eurovision 2026: Εκρηκτική η εμφάνιση του Akylas στον α ημιτελικό - Σείστηκε το στάδιο

