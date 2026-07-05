Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός στην ιστορία

Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 είχε προβλεφθεί ότι θα αποτελούσε το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός στην ιστορία. Σε διεθνείς πλατφόρμες καταγράφηκε πράγματι εκρηκτική αύξηση των συναλλαγών κατά τον Ιούνιο.

Η Kalshi κατέγραψε συνολικό ονομαστικό όγκο συναλλαγών (notional volume) άνω των 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στον μήνα, σημειώνοντας αύξηση άνω του 70% σε σύγκριση με τα 17,9 δισ. δολάρια του Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει χρήστες στην πλατφόρμα Dune Analytics. Από την έναρξη του τουρνουά, στις 11 Ιουνίου, η πλατφόρμα καταγράφει σταθερά ημερήσιο όγκο συναλλαγών άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Η διεθνής πλατφόρμα Polymarket σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό σε μηνιαίο όγκο συναλλαγών, με ονομαστικές συναλλαγές που ξεπέρασαν τα 10,8 δισ. δολάρια τον Ιούνιο. Η επίδοση αυτή ανέτρεψε την πτωτική πορεία που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο και τον Μάιο, όταν οι συναλλαγές είχαν υποχωρήσει.

Παράλληλα, η αμερικανική πλατφόρμα της Polymarket κατέγραψε ονομαστικό όγκο συναλλαγών άνω των 3,5 δισ. δολαρίων τον Ιούνιο, έναντι 1,77 δισ. δολαρίων τον Μάιο.

Η πορεία της Εθνικής ΗΠΑ

Η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται να αντιμετωπίσει το Βέλγιο στη φάση των «16» τη Δευτέρα το βράδυ. Στην Kalshi είχαν πραγματοποιηθεί συναλλαγές άνω των 64 εκατ. δολαρίων σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα κατακτήσουν το τρόπαιο, ενώ στην Polymarket το αντίστοιχο ποσό ξεπερνούσε τα 122 εκατ. δολάρια. Παρ' όλα αυτά, οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου εκτιμώνταν μόλις στο 4,3% και 3%, αντίστοιχα, στις δύο πλατφόρμες.

Άνοδος και για τη Rothera

Ο ενθουσιασμός γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο έδωσε επίσης σημαντική ώθηση στη Rothera, την πλατφόρμα prediction markets που αποτελεί κοινοπραξία της Susquehanna International Group και της Robinhood.

Η Rothera έκανε το ντεμπούτο της τον Ιούνιο, όταν η Robinhood άρχισε να δρομολογεί μέσω της χρηματιστηριακής της πλατφόρμας ορισμένα συμβόλαια που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας της, η Rothera κατέγραψε ονομαστικό όγκο συναλλαγών 2 δισ. δολαρίων και πλέον αντιπροσωπεύει περίπου το 7% της αγοράς prediction markets στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Bank of America.

Όλες οι πλατφόρμες αξιοποίησαν το Μουντιάλ

Όλες οι μεγάλες πλατφόρμες επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν το ενδιαφέρον για το Παγκόσμιο Κύπελλο προκειμένου να αυξήσουν την επισκεψιμότητα και τη συμμετοχή των χρηστών.

Η Polymarket λάνσαρε έναν διαγωνισμό, προσφέροντας έπαθλα συνολικής αξίας έως 2 εκατ. δολαρίων σε όποιον καταφέρει να προβλέψει σωστά όλα τα αποτελέσματα της νοκ άουτ φάσης του τουρνουά.

Από την πλευρά της, η Kalshi τροποποίησε ακόμη και τον τίτλο της εφαρμογής της στο Apple App Store, προβάλλοντας το μήνυμα: «Trade the World Cup» («Κάντε συναλλαγές στο Παγκόσμιο Κύπελλο»).

Αυξημένο και το ανοικτό ενδιαφέρον

Η αύξηση του open interest —δηλαδή του συνολικού αριθμού ενεργών συμβολαίων που δεν έχουν ακόμη διακανονιστεί— αντανακλά επίσης τον ενθουσιασμό γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στην Kalshi, το open interest ξεπερνά πλέον το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ στην Polymarket βρίσκεται λίγο κάτω από τα 400 εκατ. δολάρια. Το επίπεδο αυτό παραμένει υψηλό, αν και είναι περίπου αντίστοιχο με εκείνο που καταγράφει η διεθνής πλατφόρμα της τελευταίους μήνες.

Ένα κρίσιμο τεστ για την αγορά

Παρότι ο αθλητισμός κυριάρχησε στις συναλλαγές των event contract exchanges τον προηγούμενο μήνα, ο τρόπος με τον οποίο οι πλατφόρμες διαχειρίστηκαν αυτή την απότομη αύξηση του όγκου συναλλαγών ενδέχεται να αποτελέσει ένδειξη για το πώς θα χειριστούν στο μέλλον συμβόλαια που αφορούν και άλλες κατηγορίες γεγονότων.

Ο Ασάφ Μέιρ, διευθύνων σύμβουλος της Solidus Labs —εταιρείας που ειδικεύεται στην ακεραιότητα των αγορών και συνεργάζεται με την Kalshi— δήλωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί κομβική δοκιμασία για τις πλατφόρμες, καθώς τόσο οι ρυθμιστικές αρχές όσο και οι θεσμικοί επενδυτές παρακολουθούν στενά τις επιδόσεις τους.

Όπως ανέφερε, οι εξωτερικοί παρατηρητές διερωτώνται: «Είναι αρκετά ασφαλής η αγορά; Είναι αρκετά ώριμη; Διαθέτει επαρκή ρευστότητα και όγκο συναλλαγών;»

Και πρόσθεσε: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί μια τεράστια δοκιμασία πίεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι αγορές προβλέψεων μπορούν πραγματικά να τηρήσουν την υπόσχεσή τους, διατηρώντας ισότιμους όρους για όλους τους επενδυτές επί μακρόν, ακόμη και σε ένα περιβάλλον διαρκώς υψηλού όγκου συναλλαγών.»