Κικίλιας: Νέα εποχή για το Λιμενικό με σκάφη, drones και επιχειρησιακό υπερκέντρο

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο ΑΙΓΙΣ 2, με στόχο τη ριζική αναβάθμιση του Λιμενικού Σώματος μέσω εκσυγχρονισμού των υποδομών, απόκτησης νέων πλοίων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Επιχειρησιακού Κέντρου.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στη Realnews, ο κ. Κικίλιας τόνισε πως «φιλοδοξούμε μέσα στους επόμενους έξι μήνες να έχουν προκηρυχθεί όλα τα έργα του ΑΙΓΙΣ 2», το οποίο αποτελεί τη συνέχεια του αρχικού προγράμματος ΑΙΓΙΣ της Πολιτικής Προστασίας και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και των τεχνολογικών υποδομών του Υπουργείου.

Προμήθεια σκαφών και drones – Επέκταση του VTMIS

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον Υπουργό, την προμήθεια νέων σκαφών διαφόρων τύπων, την ενίσχυση των δυνάμεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), και την αναβάθμιση του εθνικού συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Management Information System), το οποίο θα παρέχει πλήρη επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο από 10 Κέντρα Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS) σε όλη τη χώρα.

Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων (war room), το οποίο – όπως είπε – θα λειτουργεί ως «ο εγκέφαλος της επιχειρησιακής δράσης του Λιμενικού».

Έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών για τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων

Ο Υπουργός ανέφερε ότι «η χρήση νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη για την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, αλλά και για την παρακολούθηση της ακτοπλοΐας σε πραγματικό χρόνο». Το νέο Κέντρο θα αξιοποιεί πολλαπλές πηγές δεδομένων – όπως εικόνες από drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικές λήψεις – με στόχο την άμεση και αξιόπιστη εκτίμηση των καταστάσεων, δίνοντας στους αξιωματικούς του Λιμενικού τη δυνατότητα να λαμβάνουν έγκαιρες και ορθές αποφάσεις.

Ενίσχυση με νέα πλοία και ναυπήγησή τους στην Ελλάδα

Αναφερόμενος στα δύο νέα Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης που θα ενταχθούν στο στόλο, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι θα έχουν μήκος άνω των 80 μέτρων, μεγαλύτερο εκτόπισμα, θα διαθέτουν ελικοδρόμιο, εξελιγμένους αισθητήρες και ικανότητα συνεχών επιχειρήσεων για περισσότερες μέρες και σε μεγαλύτερες αποστάσεις, ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες του Αιγαίου.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ναυπήγησής τους στην Ελλάδα, τόνισε πως «τα ελληνικά ναυπηγεία διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία για να συμμετάσχουν στον διεθνή διαγωνισμό».

Ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με στήριξη από την ΕΤΕπ

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την ενίσχυση της χρηματοδότησης. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να δοθούν κίνητρα στους ακτοπλόους για αντικατάσταση των παλαιών πλοίων με νέα, τεχνολογικά προηγμένα και περιβαλλοντικά φιλικά πλοία, με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και χρήση καθαρών καυσίμων.

«Τα νησιά μας είναι εθνικό πλεονέκτημα. Η ασφαλής και πράσινη ακτοπλοΐα είναι ζήτημα εθνικής σημασίας», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.