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Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους: Ζητεί Επικαιροποίηση του Ψηφίσματος του 2015
Πολιτική
21:45 - 24 Αυγ 2025

Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους: Ζητεί Επικαιροποίηση του Ψηφίσματος του 2015

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης στη Βουλή με σκοπό την επικαιροποίηση και επιβεβαίωση του ψηφίσματος για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, σύμφωνα με πηγές του κόμματος.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν κομματικές πηγές, αύριο ο κ. Ανδρουλάκης πρόκειται να καταθέσει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, μέσω της οποίας ζητά τη σύγκληση ειδικής συνεδρίασης με στόχο να επικαιροποιηθεί και να επαναβεβαιωθεί το περιεχόμενο του ομόφωνου Ψηφίσματος της 22ας Δεκεμβρίου 2015. Το εν λόγω ψήφισμα (Ειδική Απόφαση) είχε ως στόχο:

  • την προώθηση της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους από την Ελλάδα
  • την ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ήδη προαναγγείλει αυτή την πρωτοβουλία, μιλώντας στη Βουλή στις 31 Ιουλίου, πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών της Ολομέλειας. Τότε είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Αμέσως μόλις ανοίξει ξανά η Βουλή, να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων, το ψήφισμα του 2015. Καθαρά λόγια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και αμέσως μετά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, όπως προβλέπεται και από τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε επίσης πως αυτή η επιλογή αποτελεί τη μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών στη Μέση Ανατολή, ενώ επεσήμανε πως είναι και ο μοναδικός τρόπος να αποκατασταθεί η διεθνής εικόνα της Ελλάδας, η οποία, όπως υποστήριξε, έχει υποβαθμιστεί λόγω χειρισμών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

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