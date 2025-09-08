Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι στο στόχαστρο για το μπλακ άουτ του διαδικτύου σε Ασία και Μ. Ανατολή

Οι Χούθι της Υεμένης βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών για τη μαζική κοπή υποθαλάσσιων καλωδίων στην Ερυθρά Θάλασσα, που στις 7 Σεπτεμβρίου 2025 προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές και καθυστερήσεις στο διαδίκτυο σε χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης κατηγόρησε ανοιχτά τους αντάρτες, οι οποίοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή. Το περιστατικό υπογραμμίζει ότι η γεωπολιτική κρίση στην περιοχή δεν περιορίζεται στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων αλλά αγγίζει και κρίσιμες υποδομές επικοινωνιών.

Τα καλώδια που υπέστησαν ζημιές είναι τα South East Asia–Middle East–Western Europe-4 (SMW4), IMEWE και FALCON GCX, που συνδέουν τη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Οι βλάβες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Τζέντας στη Σαουδική Αραβία και κοντά στην Κουβέιτ, προκαλώντας σοβαρή επιβράδυνση στη σύνδεση για εκατομμύρια χρήστες σε Ινδία, Πακιστάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες.

Ο οργανισμός NetBlocks κατέγραψε σημαντική πτώση συνδεσιμότητας, ενώ η Microsoft προειδοποίησε ότι οι χρήστες των υπηρεσιών Azure θα αντιμετωπίσουν αυξημένους χρόνους απόκρισης. Οι πάροχοι στις χώρες του Κόλπου ανέφεραν προβλήματα, αν και οι κυβερνήσεις απέφυγαν επίσημες δηλώσεις.

Η αποκατάσταση τέτοιων βλαβών απαιτεί εβδομάδες. Τα καλώδια βρίσκονται σε μεγάλα βάθη και η επισκευή τους χρειάζεται εξειδικευμένα πλοία και συνεργεία. Μέχρι τότε, η κίνηση δεδομένων εκτρέπεται από άλλες διαδρομές, με αποτέλεσμα συμφόρηση και καθυστερήσεις στα δίκτυα.

Η Ερυθρά Θάλασσα έχει μετατραπεί σε πεδίο έντασης. Οι Χούθι, με την υποστήριξη του Ιράν, έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία από τα τέλη του 2023, προκαλώντας αλλαγές στις ναυτιλιακές διαδρομές και αύξηση των ασφαλίστρων.

Η πιθανότητα να έχουν στοχοποιήσει και υποθαλάσσια καλώδια δίνει νέα διάσταση στη σύγκρουση, καθώς επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά επιθέσεων και ατυχημάτων που από το 2024 αποκαλύπτουν την ευαλωτότητα των υποθαλάσσιων υποδομών.

Έκθεση της εταιρείας κυβερνοασφαλείας Recorded Future τον Ιούλιο του 2025 προειδοποίησε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος κρατικά υποκινούμενων επιθέσεων από Ρωσία και Κίνα, καθιστώντας σαφές ότι οι ζημιές στα καλώδια δεν μπορούν να θεωρούνται τυχαίες.

Η στρατηγική σημασία της Ερυθράς Θάλασσας είναι τεράστια. Εκτός από βασικός εμπορικός διάδρομος μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, αποτελεί κομβικό σημείο για τα παγκόσμια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Σχεδόν το 99 % των διεθνών δεδομένων μεταφέρεται από υποθαλάσσια καλώδια, γεγονός που καθιστά την προστασία τους ζήτημα εθνικής και διεθνούς ασφάλειας. Παρά τις επενδύσεις σε δορυφορικά συστήματα, η εξάρτηση από αυτά τα καλώδια παραμένει καθοριστική.