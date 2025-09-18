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TikTok: Από εφαρμογή για γατάκια, βαρόμετρο στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας
Τεχνολογία
09:35 - 18 Σεπ 2025

TikTok: Από εφαρμογή για γατάκια, βαρόμετρο στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Έπειτα από δύο τουλάχιστον αποτυχημένες προσπάθειες Αμερικανοί και Κινέζοι εμπορικοί εκπρόσωποι κατέληξαν σε μια «συμφωνία» στη Μαδρίτη για την εξαγορά του TikTok. Η επίσημη έγκριση αναμένεται από τον Σι Τζινπίνγκ και τον Ντόναλντ Τραμπ αυτή την Παρασκευή.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μια εφαρμογή που γεννήθηκε για βίντεο συγχρονισμένου τραγουδιού και γατάκια βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο παγκόσμιων διαπραγματεύσεων ισχύος. Έχουμε διανύσει βέβαια μεγάλη απόσταση από το 2020, όταν η Κίνα επέβαλε αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές αλγορίθμων που έκαναν πολύ πιο δύσκολη τη μεταβίβαση της «μυστικής συνταγής» της ByteDance. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία διεμήνυε τότε ότι η εταιρεία θα προτιμούσε να κλείσει τις δραστηριότητές της στις Η.Π.Α. παρά να πουλήσει.

Πληροφορίες του Reuters για τη συμφωνία αναφέρουν ότι η ByteDance θα διατηρήσει λίγο κάτω από το 20% της TikTok U.S., με το υπόλοιπο να κατέχεται από Αμερικανούς επενδυτές. Ανάλογη συμφωνία υπήρξε και τον Απρίλιο, αλλά «πάγωσε» όταν ο Τραμπ επέβαλε νέους δασμούς στην Κίνα και το Πεκίνο αντέδρασε.

Πέντε μήνες αργότερα, φαίνεται ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε ένα «ναι» από το Πεκίνο, που θα επέτρεπε στο TikTok U.S. να συνεχίσει να βασίζεται στον αλγόριθμο της ByteDance. Όμως τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Η συμφωνία αποτελεί πλέον διαπραγματευτικό χαρτί στις ευρύτερες συνομιλίες Η.Π.Α.–Κίνας, με την προθεσμία λειτουργίας της εφαρμογής να παρατείνεται έως τις 16 Δεκεμβρίου.

Ενδεχομένως, η νέα συμφωνία να εμπλέκει και την Nvidia, αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος, που θεωρούν τους ημιαγωγούς "κλειδί" στις διαπραγματεύσεις.

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