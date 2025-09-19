ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανησυχίες του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου για το νέο νόμο καυσίμων
Ναυτιλία
14:52 - 19 Σεπ 2025

Ανησυχίες του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου για το νέο νόμο καυσίμων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τις επιφυλάξεις για το νέο νομοσχέδιο που προωθείται στην Κύπρο και αφορά τη βιωσιμότητα καυσίμων και τη μείωση εκπομπών στις μεταφορές, εκφράζει το Ναυτικό Επιμελητήριο Κύπρου.  

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Sustainability and Fuel Emissions Amendment Law of 2025», έρχεται να τροποποιήσει τους προηγούμενους νόμους του 2022 και 2024, με στόχο την ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές και τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρότερα κριτήρια βιωσιμότητας και εκπομπών, συστηματικότερη επαλήθευση συμμόρφωσης και τη δημιουργία πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την καταγραφή των στοιχείων βιωσιμότητας καυσίμων. Εισάγει ακόμη μεθοδολογίες υπολογισμού στόχων, καθώς και πρόστιμα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Για την αεροπορία, θεσπίζονται υποχρεώσεις στους προμηθευτές καυσίμων να ενσωματώνουν βιώσιμα και συνθετικά καύσιμα, με ετήσιες εκθέσεις και πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων.

Το Επιμελητήριο συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση και χαιρέτισε τη διαδικασία, ωστόσο τόνισε ότι τα μέτρα πρέπει να παραμείνουν πρακτικά και εφαρμόσιμα.

Ανέφερε ότι οι μηχανισμοί επαλήθευσης είναι αναγκαίοι αλλά δεν θα πρέπει να δημιουργούν υπερβολικά διοικητικά ή οικονομικά βάρη στους τοπικούς προμηθευτές.

Ζήτησε σαφήνεια για τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τα χρονοδιαγράμματα συμμόρφωσης, ενώ πρότεινε την ψηφιοποίηση και την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, ώστε να αποφευχθεί η διπλή καταγραφή μέσω συστημάτων όπως το International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Το νομοσχέδιο επιτρέπει εργαστηριακούς ελέγχους δειγμάτων ναυτιλιακών καυσίμων και επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα έως 200.000 ευρώ, ακόμη και κράτηση πλοίων σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων θείου.

Το Επιμελητήριο προειδοποίησε ότι τέτοιες ποινές είναι ιδιαίτερα βαριές και ότι ο κίνδυνος κράτησης πλοίου αποτελεί σοβαρό εμπορικό πρόβλημα. Υπογράμμισε πως οι διαδικασίες δειγματοληψίας, ελέγχου και ενστάσεων πρέπει να είναι διαφανείς και δίκαιες, με τη συμμετοχή των προμηθευτών.

Ζήτησε ξεκάθαρα πρωτόκολλα για την αλυσίδα παρακολούθησης, τις επανεξετάσεις και την επίλυση διαφορών, ώστε να προστατεύονται οι προμηθευτές από αδικαιολόγητες κυρώσεις.

Το Επιμελητήριο υπενθύμισε ότι η ναυτιλία ήδη συμμορφώνεται με αυστηρούς κανόνες επαλήθευσης και αναφοράς βάσει του Κανονισμού της ΕΕ 2015/757 για την παρακολούθηση και καταγραφή εκπομπών CO₂. Η εισαγωγή παράλληλων υποχρεώσεων για τους προμηθευτές καυσίμων ενδέχεται να οδηγήσει σε διπλή εποπτεία και ασυνέπειες, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα των κανονισμών.

Τέλος, τόνισε την ανάγκη οι ρυθμίσεις να λάβουν υπόψη τις επιχειρησιακές πραγματικότητες της διεθνούς ναυτιλίας. Όπως επεσήμανε, τα καύσιμα που προμηθεύεται ένα πλοίο σε λιμάνι της ΕΕ μπορεί να καταναλωθούν εκτός ΕΕ, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αξία και τη λογική της υποχρέωσης αναφοράς κατανάλωσης στη χώρα ανεφοδιασμού.

Προειδοποίησε ότι η υπερβολική διοικητική γραφειοκρατία θα είναι βαρύ οικονομικό και λειτουργικό φορτίο, ειδικά για τους μικρότερους προμηθευτές.

Στις προτάσεις του, το Επιμελητήριο ζήτησε απλούστευση και εναρμόνιση των υποχρεώσεων, αξιοποίηση υπαρχόντων μηχανισμών όπως ο Κανονισμός 2015/757, περίοδο προσαρμογής χωρίς κυρώσεις, σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ προμηθευτών και πλοιοκτητών, εξαίρεση καυσίμων transit, αλλά και κίνητρα για επενδύσεις σε πράσινα καύσιμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Κίνδυνος «μνημονίου» στον πρωτογενή τομέα – Προειδοποίηση για αγροτικές ενισχύσεις και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Κίνδυνος «μνημονίου» στον πρωτογενή τομέα – Προειδοποίηση για αγροτικές ενισχύσεις και ΟΠΕΚΕΠΕ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,8% του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1,8% του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Η απόλυτη εμπειρία Formula 1 στα Ιωάννινα αυτό το Σαββατοκύριακο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η απόλυτη εμπειρία Formula 1 στα Ιωάννινα αυτό το Σαββατοκύριακο

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων
Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων

Γεωργιάδης: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ; – Μακάρι να τους μοιάσουμε
Πολιτική

Γεωργιάδης: Γιατί θαυμάζω το Ισραήλ; – Μακάρι να τους μοιάσουμε

Η BC Partners θα καταβάλει €250 εκατ. στον ιδρυτή της United Group
Επιχειρήσεις

Η BC Partners θα καταβάλει €250 εκατ. στον ιδρυτή της United Group

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζηδάκης: €40 εκατ. από Motor Oil και HelleniQ Energy για χαμηλότερες τιμές στην αντλία
Οικονομία

Χατζηδάκης: €40 εκατ. από Motor Oil και HelleniQ Energy για χαμηλότερες τιμές στην αντλία

Politico: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τη ρωσική οικονομία
Ειδήσεις

Politico: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τη ρωσική οικονομία

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων
Ειδήσεις

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Αγορά καυσίμων: Σε εύθραυστη ισορροπία υπό γεωπολιτικές πιέσεις – Το μήνυμα του ΣΕΕΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αγορά καυσίμων: Σε εύθραυστη ισορροπία υπό γεωπολιτικές πιέσεις – Το μήνυμα του ΣΕΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ