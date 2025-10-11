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Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας
Πολιτική
10:47 - 11 Οκτ 2025

Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας

Reporter.gr Newsroom
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Ένα «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας» χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρησή του από τη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική και θεσμική φθορά απαιτούν μια ριζική αλλαγή πορείας.

Μιλώντας στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο κ. Τσίπρας εξηγεί πως η απόφασή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική ιδιότητα και τα προνόμια του πρώην πρωθυπουργού ήταν «μια πράξη συνείδησης». «Είπα όχι στην ασφάλεια του επαγγελματία πολιτικού για να συναντηθώ με την ανασφάλεια του πολίτη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει πως δεν προτίθεται να επιστρέψει «με παλιά εργαλεία» στην πολιτική, απορρίπτοντας τα σενάρια περί νέου κόμματος ή εκλογικού σχηματισμού. «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στη νέα εποχή. Το πολιτικό σύστημα έχει ξεπέσει στη συνείδηση του λαού. Χρειάζονται νέα εργαλεία σκέψης και πράξης», σημειώνει.

Ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας κάνει λόγο για «καθεστώς διαφθοράς» και έναν πρωθυπουργό «που λειτουργεί ως ολιγάρχης». Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ανασύνθεση της προοδευτικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας πως η σημερινή της μορφή είναι «περίκλειστη και αναξιόπιστη» και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για «μια σχέση ζωής που έχει κλείσει», ενώ προαναγγέλλει ότι σύντομα θα ανακοινώσει τον τίτλο του νέου του βιβλίου.

Ο κ. Τσίπρας δηλώνει πως έχει επιλέξει «τον δρόμο έξω από το σύστημα, μέσα στην κοινωνία» και απορρίπτει λογικές στρατολόγησης ή διάσπασης. «Η αυτάρκεια και η αυταρέσκεια κάποιου αυτόκλητου Μεσσία είναι το τελευταίο που χρειάζεται η πατρίδα. Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας νέας πορείας προς την πρόοδο», υπογραμμίζει.

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει πως «ήρθε η ώρα για μια μεγάλη, τολμηρή και αποφασιστική ανανέωση» στην πολιτική, όχι μόνο στις πρακτικές και το ύφος, αλλά και στα πρόσωπα. «Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια ‘εισβολή’ νέων ηθών και νέων ανθρώπων στην πολιτική», τονίζει χαρακτηριστικά.

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