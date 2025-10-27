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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,4% της δύναμης του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον Αύγουστο
Ναυτιλία
12:50 - 27 Οκτ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,4% της δύναμης του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τη Δευτέρα (27/10) τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Αύγουστο 2025. Ειδικότερα:

• Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%. Αύξηση κατά 0,5% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Αυγούστου έτους 2024 προς τον Αύγουστο 2023

• Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 4,2% τον μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Αυγούστου 2024. Μείωση 2,6% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Αυγούστου του έτους 2024 προς τον Αύγουστο 2023.

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