Γκίκας: Διεκδικούμε ειδικό τομεακό πρόγραμμα από την ΕΕ για στήριξη της νησιωτικότητας

Την ενίσχυση των νησιών με περισσότερες άγονες γραμμές και στοχευμένες επενδύσεις υποδομών ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στην εκπομπή «UPDATE» του ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική στήριξη της νησιωτικότητας και η μείωση των ανισοτήτων με την ηπειρωτική χώρα.

«Για εμάς τα νησιά αποτελούν πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα. Ιδίως τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά χρειάζονται επιπλέον στήριξη και πόρους, ώστε να καλύψουν τις ελλείψεις σε μεταφορές και υποδομές», σημείωσε ο κ. Γκίκας.

Αύξηση κατά 80 εκατ. ευρώ στο κόστος των άγονων γραμμών

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για τις άγονες γραμμές, που από τα 90 εκατ. ευρώ το 2019 έχουν φτάσει πλέον τα 170 εκατ. ευρώ.

«Η διαδικασία του νέου διαγωνισμού προχωρά κανονικά, με τετραετή ορίζοντα, αν και υπήρξε μια προσφυγή που μεταθέτει την ημερομηνία για τις 30 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι υπάρχουσες γραμμές συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, με παρατάσεις ή απευθείας αναθέσεις όπου χρειάστηκε», εξήγησε.

Περισσότερα από 350 έργα στα νησιά

Ο κ. Γκίκας υπογράμμισε ότι το Υπουργείο παρακολουθεί πάνω από 350 έργα στα νησιά, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη των τοπικών υποδομών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, καθώς και βελτίωση βασικών υποδομών διαβίωσης.

Ο υφυπουργός αποκάλυψε ότι η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί από την ΕΕ τη δημιουργία ενός ειδικού τομεακού προγράμματος για τα νησιά στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2028–2034.

«Θέλουμε να υπάρξει ξεχωριστό χρηματοδοτικό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των νησιών μας», είπε χαρακτηριστικά.

Για το μεταφορικό ισοδύναμο, τόνισε ότι αποτελεί «ένα ιδιαίτερα ωφέλιμο μέτρο», μέσω του οποίου περίπου 70 εκατ. ευρώ κατευθύνονται κάθε χρόνο στους νησιώτες, ενώ ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υπάρξουν νέες ρυθμίσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους επιβάτες.

Το πρόγραμμα «GR-eco Islands»

Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “GR-eco Islands”, το οποίο αφορά 39+11 μικρά νησιά κάτω των 3.500 κατοίκων, με στόχο την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους.

«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αλλάζει τα δεδομένα στα νησιά, φέρνοντας καλύτερες υποδομές και πιο πράσινη ανάπτυξη», σημείωσε.

Λάθος κινήσεις στα ΕΛΤΑ

Τέλος, αναφορικά με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ο κ. Γκίκας σχολίασε ότι «ο εξορθολογισμός είναι αναγκαίος, όμως ο τρόπος που έγινε, με απότομες κινήσεις, δεν ήταν σωστός».