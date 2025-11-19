Ο Πειραιάς κατακτά την Αντιπροεδρία της ASCAME – Στρατηγική αναβάθμιση με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα
Επιχειρήσεις
09:31 - 19 Νοε 2025

Ο Πειραιάς κατακτά την Αντιπροεδρία της ASCAME – Στρατηγική αναβάθμιση με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα

Reporter.gr Newsroom
Με εντυπωσιακή απήχηση και ισχυρή παρουσία επιμελητηρίων-μελών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Μεσογειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου  (ASCAME), που πραγματοποιήθηκαν στην Βαρκελώνη την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025. Ο Πειραιάς, στις αρχαιρεσίες που επακολούθησαν των εργασιών της Γ.Σ., αναδείχθηκε πρωταγωνιστής των εξελίξεων, κατακτώντας την Αντιπροεδρία  του οργανισμού και επιβεβαιώνοντας τον αναβαθμισμένο διεθνή του ρόλο.

Η ASCAME, «Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry», είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός φορέας συνεργασίας στη Μεσόγειο με περισσότερα από 300 Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια-μέλη και αποτελεί βασικό πυλώνα διαλόγου και ανάπτυξης στην περιοχή.

Η ανάληψη της προεδρίας από την Ισπανία και της Αντιπροεδρίας από την Ελλάδα, συμπίπτουν με μια κρίσιμη φάση ανάπτυξης για τον ευρύτερο ευρωπαϊκό Νότο και Μεσογειακό Βορρά, η οποία προωθεί ένα φάσμα στρατηγικών έργων και δράσεων με διεθνή αντίκτυπο. Στον τομέα της ναυτιλίας και των λιμενικών υποδομών, υλοποιούνται νέοι τερματικοί σταθμοί και ψηφιοποιημένες, βιώσιμες λύσεις μεταφορών που μειώνουν τις εκπομπές και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, υποστηρίζεται η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, προωθώντας start-ups, logistics hubs και διεθνή δίκτυα συνεργασίας. Ο Πειραιάς συμμετέχει ενεργά σε μεσογειακά και ευρωπαϊκά έργα, προσελκύει ξένες επενδύσεις και προωθεί ελληνικά προϊόντα σε παγκόσμια κλίμακα. Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η πόλη-λιμάνι του Πειραιά επενδύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών και σε στρατηγικές κυκλικής οικονομίας ενώ, παράλληλα, ενισχύει την κοινωνική και εκπαιδευτική διάσταση με προγράμματα κατάρτισης και συνεργασίες με πανεπιστήμια. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, ο Πειραιάς εδραιώνει τη θέση του ως ηγετική δύναμη στη Μεσόγειο και αποκτά ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, καθιστώντας την Αντιπροεδρία στην ASCAME εργαλείο για την περαιτέρω ενίσχυση της επιρροής του σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανάληψη της Αντιπροεδρίας από το Ε.Β.Ε.Π. δεν αποτελεί απλώς θεσμική επιτυχία, αλλά μια ξεκάθαρη απόδειξη της αυξανόμενης γεωπολιτικής αξίας της χώρας μας και οικονομικής επιρροής του Πειραιά, αλλά και του πρωταγωνιστικού ρόλου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς στην ανάπτυξη και τα επιχειρηματικά και γεωπολιτικά δρώμενα στη Μεσόγειο.

Ως το σημαντικότερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου και κρίσιμος κόμβος που συνδέει Ευρώπη, Ασία και Αφρική, ο Πειραιάς λειτουργεί σήμερα ως καταλύτης στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και ως πυλώνας σταθερότητας σε μια περιοχή διαρκών μεταβολών.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, πραγματοποιήθηκαν υψηλού επιπέδου συναντήσεις με εκπροσώπους επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων από όλη τη Μεσόγειο, μέσω των οποίων ο Πειραιάς εδραίωσε τον ρόλο του ως ισχυρός παράγοντας διαμόρφωσης πολιτικών, προώθησης ενεργειακών επενδύσεων και ενίσχυσης της επιχειρηματικής συνεργασίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Ο νέος Αντιπρόεδρος της ASCAME και Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης , δήλωσε:

«Η εκλογή του Επιμελητηρίου μας στην Αντιπροεδρία της ASCAME αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και τον Πειραιά. Είναι μια αναγνώριση της ηγετικής μας θέσης στη Μεσόγειο και της δέσμευσής μας να προωθούμε τολμηρές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη διεθνή συνεργασία. Με την εκλογή αυτή, η πόλη-λιμάνι του Πειραιά παγιώνει τον ρόλο του ως δύναμη επιρροής και σταθερότητας στη Μεσόγειο, αναλαμβάνοντας ενεργό και ηγετικό ρόλο στην προώθηση των συμφερόντων των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής μας».

