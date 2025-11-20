Μήνυμα της Κίνας στις ΗΠΑ με φωτογραφία του Πειραιά: Οι Έλληνες γνωρίζουν τον γνήσιο εταίρο τους

Σε νέα δημόσια τοποθέτηση με ιδιαίτερη σημειολογία προχώρησε η κινεζική πρεσβεία στην Ελλάδα, εν μέσω της έντασης που έχει προκληθεί από τις πρόσφατες δηλώσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά και τον ρόλο της Κίνας στα ελληνικά λιμάνια.

Με μια πανοραμική φωτογραφία του λιμανιού του Πειραιά, το Πεκίνο επιχειρεί να υπογραμμίσει τη στρατηγική σημασία της ελληνοκινεζικής συνεργασίας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αξιοπιστίας προς την Αθήνα.

Το μήνυμα της κινεζικής πρεσβείας

Στην ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κινεζική πρεσβεία κάνει επίκληση σε κοινές πολιτιστικές αξίες, χρησιμοποιώντας ελληνικές και κινεζικές παροιμίες για να υπογραμμίσει τον χαρακτήρα της μεταξύ τους σχέσης.

«Τόσο στην Κίνα όσο και στην Ελλάδα υπάρχουν δύο γνωμικά με παρόμοιο νόημα: “Η αληθινή φιλία φανερώνεται στις δύσκολες στιγμές” λένε οι Κινέζοι, “Ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται” συμφωνούν οι Έλληνες. Ο λαός της Ελλάδας, που έχει πίσω του χιλιάδες χρόνια σοφίας και πολιτισμού, γνωρίζει καλά ποιος του συμπαραστέκεται ως γνήσιος εταίρος με αμοιβαίο σεβασμό», αναφέρει η ανάρτηση.

Το σχόλιο, συνοδευόμενο από εντυπωσιακό στιγμιότυπο του Πειραιά, θεωρείται ως σαφής αιχμή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αφορμή: Οι δηλώσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η αντιπαράθεση άναψε χθες, όταν η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εμφανίστηκε να ενθαρρύνει την Αθήνα να εξετάσει την πώληση του λιμανιού του Πειραιά, ώστε να περιοριστεί η κινεζική επιρροή σε κρίσιμες υποδομές.

Η αντίδραση της κινεζικής πρεσβείας υπήρξε άμεση και έντονη: έκανε λόγο για «συκοφαντικές» και «παρεμβατικές» δηλώσεις, «διαποτισμένες από ψυχροπολεμική λογική».

— Chinese Embassy in Greece (@Chinaemb_Hellas) November 20, 2025

Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης

Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού τόνισε ότι η Ελλάδα σέβεται πλήρως τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο παρελθόν, υπενθυμίζοντας πως η παραχώρηση του 67% του ΟΛΠ στους Κινέζους έγινε εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης και ότι η COSCO ήταν ο μοναδικός ενδιαφερόμενος επενδυτής.

Σήμερα, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ρωτήθηκε για το κατά πόσο οι δηλώσεις της Γκιλφόιλ μπορούν να επηρεάσουν τη συμφωνία Ελλάδας - Κίνας για το λιμάνι του Πειραιά και υπήρξε ξεκάθαρος: «Οι συμφωνίες είναι για να τηρούνται από όλες τις πλευρές», τόνισε, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους στο επίπεδο της διπλωματίας.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση της Ελευσίνας, διευκρίνισε ότι η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης «αφορά αποκλειστικά τη χρήση του ναυπηγείου». Όπως είπε, οι ρυθμίσεις περιορίζονται στις παρεμπίπτουσες λειτουργίες του όπως λιμενικές, αποθηκευτικές και ενεργειακές δραστηριότητες και δεν σχετίζονται με μεταβίβαση ή αλλαγή ιδιοκτησίας.