Κραυγή αγωνίας από τη Δ.Ν.Ε. στον Κικίλια για παρέμβαση – Ασφυξία στα λιμάνια και στην οικονομία της Χώρας

Αναφερόμενοι στο σημερινό Δελτίο Τύπου 44 | 2025 της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.), με θέμα την κλιμάκωση και συνέχιση της απεργίας από 00:01 ημέρα Σάββατο 13/12/2025 έως 23:59 ημέρα Κυριακή 14/12/2025, είναι πλέον σαφές πως τα λιμάνια της Ελλάδος θα παραμείνουν κλειστά για 4 ημέρες, με καταστροφικές συνέπειες στο εμπόριο, στην οικονομία και στην αξιοπιστία της Ελλάδος.

Την 9η Δεκεμβρίου 2025 με επιστολή μας προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ζητήσαμε την άμεση παρέμβαση Υ.ΝΑ.Ν.Π., προκειμένου να καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε συνάντηση υπό την αιγίδα του, αντίστοιχης της επιτυχούς διαμεσολάβησης Υ.ΝΑ.Ν.Π. το έτος 2022, αλλά δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε και τώρα βιώνουμε τις συνέπειες.

Παράλληλα, ουδεμία παρέμβαση έχει λάβει χώρα με μέριμνα της Πολιτείας προκειμένου η εν λόγω κινητοποίηση να χαρακτηριστεί ως καταχρηστική, καθώς εν μέσω της Χριστουγεννιάτικης περιόδου τα Ελληνικά λιμάνια και το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και του παραγωγικού τομέα της οικονομίας γίνονται έρμαια απεργιακών κινητοποιήσεων και οδηγούνται σε ασφυξία με μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι το Υπουργείο θα παραμείνει άπραγο και αμέτοχο σε μία τόσο σοβαρή κατάσταση.

Έστω και την ύστατη αυτή ώρα, απευθύνουμε ξανά κραυγή αγωνίας και έκκληση για τις άμεσες ενέργειες εντός της ημέρας, ώστε να υπάρξει μία πιθανότητα να αποφευχθούν τα χειρότερα για το σύνολο του κλάδου και της οικονομίας της Χώρας.