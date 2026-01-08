ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μειωμένες κατά 7% οι παραγγελίες Ελλήνων για νέα πλοία στην Κίνα
Ναυτιλία
08:28 - 08 Ιαν 2026

Μειωμένες κατά 7% οι παραγγελίες Ελλήνων για νέα πλοία στην Κίνα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πτώση της τάξεως του 7% σημείωσαν οι ελληνικές παραγγελίες νέων πλοίων στα κινεζικά ναυπηγεία κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, ως αποτέλεσμα της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των πιέσεων που ασκήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη ναυπήγηση, χρηματοδότηση και εμπορική αξιοποίηση πλοίων κινεζικής κατασκευής.

Όπως αναφέρει ο Ted Petropoulos στην ανάλυση του, που δημοσιεύθηκε στο NAFS (Νοέμβριος 2025), η μεταβολή αυτή αποτυπώνεται καθαρά στο ελληνικό βιβλίο παραγγελιών, όπου το μερίδιο των κινεζικών ναυπηγείων υποχώρησε από το 68% στο 61% της συνολικής χωρητικότητας σε όρους DWT, την ώρα που τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία ενίσχυσαν τη θέση τους κατά περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες, απορροφώντας μέρος της ελληνικής ζήτησης για νέες κατασκευές.

Η εξέλιξη δεν συνδέεται με απώλεια ανταγωνιστικότητας των κινεζικών ναυπηγείων, αλλά με το κλίμα αβεβαιότητας που δημιούργησε η επιθετική εμπορική πολιτική του USTR απέναντι στην Κίνα, η οποία κατέστησε «ευαίσθητη» τη δραστηριοποίηση κινεζικής κατασκευής πλοίων σε αμερικανικά λιμάνια, καθώς και τη χρηματοδότησή τους μέσω κινεζικών leasing σχημάτων.

Ωστόσο η εικόνα αυτή δεν συνάδει με την παγκόσμια τάση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Κίνα αύξησε το μερίδιό της στο συνολικό orderbook κατά περίπου 4%, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η ελληνική αντίδραση δεν ήταν αποτέλεσμα απώλειας ανταγωνιστικότητας της κινεζικής ναυπηγικής, αλλά στοχευμένης στρατηγικής άμυνας απέναντι στον γεωπολιτικό κίνδυνο.

Η ελληνική «αναμονή» και το στοίχημα του χρόνου

Η στάση των Ελλήνων πλοιοκτητών δεν ήταν φυγή, αλλά αναμονή. Η επιβράδυνση των νέων παραγγελιών στην Κίνα συνέπεσε με δύο κρίσιμες εξελίξεις:
α) Την αβεβαιότητα γύρω από τις αμερικανικές κυρώσεις και τα κινεζικά αντίμετρα, και
β) Την καθυστέρηση στην εφαρμογή αυστηρότερων περιβαλλοντικών στόχων από τον International Maritime Organization.

Η συμφωνία για μετάθεση τόσο των εμπορικών ποινών όσο και κρίσιμων ρυθμίσεων για το net zero είχε άμεσο αντίκτυπο. Τον Οκτώβριο του 2025 καταγράφεται απότομη αύξηση ελληνικών παραγγελιών σε κινεζικά ναυπηγεία, σε επίπεδα που παραπέμπουν σε «συσσωρευμένη ζήτηση» μηνών. Πρόκειται για πλοία που είχαν σχεδιαστεί, αλλά παρέμεναν σε αναμονή έως ότου ξεκαθαρίσει το ρυθμιστικό και πολιτικό τοπίο.

Ο ρόλος της κινεζικής χρηματοδότησης

Καθοριστικός παράγοντας στη διατήρηση της σχέσης Ελλάδας–Κίνας παραμένει η χρηματοδότηση. Περισσότερες από 80 κινεζικές leasing εταιρείες δραστηριοποιούνται στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, με σημαντικό μέρος των συμβάσεων να είναι σε δολάρια. Το μοντέλο sale & leaseback επέτρεψε σε πολλούς Έλληνες πλοιοκτήτες να αποκτήσουν σύγχρονο στόλο με ευνοϊκούς όρους.

Οι αμερικανικές πιέσεις, ωστόσο, οδήγησαν το 2025 σε κύμα αναχρηματοδοτήσεων πλοίων μέσω ελληνικών, ευρωπαϊκών και αμερικανικών τραπεζών, ώστε να αποσυνδεθεί τυπικά η ιδιοκτησία από κινεζικά leasing houses. Παράλληλα, ιαπωνικοί εμπορικοί οίκοι και τράπεζες προσπάθησαν να καλύψουν μέρος του κενού, προσφέροντας ανταγωνιστικά σχήματα χρηματοδότησης.

Παρά τις μετακινήσεις αυτές, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η κινεζική ναυτιλιακή χρηματοδότηση εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει πολύ μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 35% και άνω, ανάλογα με τη μεθοδολογία αποτίμησης .

Τι πραγματικά συμβαίνει - Κρίση ή επανατοποθέτηση;

Τα δεδομένα δεν συνηγορούν υπέρ μιας δομικής ρήξης. Η Κίνα διαθέτει ασύγκριτη παραγωγική ικανότητα, ανθρώπινο δυναμικό και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής σε νέα καύσιμα και σχεδιασμούς. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες, από την πλευρά τους, επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά ότι αντιδρούν γρήγορα, αλλά όχι παρορμητικά.

Η προσωρινή στροφή προς τη Νότια Κορέα και η αναμονή νέων παραγγελιών στην Κίνα λειτούργησαν ως μηχανισμός διαχείρισης ρίσκου. Όταν οι πιέσεις χαλάρωσαν και οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις μετατέθηκαν χρονικά, οι παραγγελίες επέστρεψαν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η τεχνολογική επιλογή. Με τη συζήτηση για εναλλακτικά καύσιμα να μετατίθεται χρονικά και τους ναυλωτές απρόθυμους να πληρώσουν premium, τα συμβατικά Tier III eco πλοία επανέρχονται στο προσκήνιο ως η πιο ασφαλής επένδυση βραχυπρόθεσμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: «Παγώνουν» μερίσματα και επαναγορές μετοχών αμυντικών εταιρειών
Ειδήσεις

Τραμπ: «Παγώνουν» μερίσματα και επαναγορές μετοχών αμυντικών εταιρειών

Wall Street: Πτώση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά ελέω Τραμπ και γεωπολιτικής αστάθειας
Χρηματιστήρια

Wall Street: Πτώση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά ελέω Τραμπ και γεωπολιτικής αστάθειας

Πως δημιουργείται στρες και αγωνία εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων
Υγεία

Πως δημιουργείται στρες και αγωνία εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Νέοι μισθοί με βάση τον ΑΜΚΑ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν
Φορολογία

Νέοι μισθοί με βάση τον ΑΜΚΑ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα
Γιώργος Ραυτόπουλος

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα
Ειδήσεις

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα

Μεικτές τάσεις στην Ασία: Ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα, κέρδη για Κίνα και Χονγκ Κονγκ
Χρηματιστήρια

Μεικτές τάσεις στην Ασία: Ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα, κέρδη για Κίνα και Χονγκ Κονγκ

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI
Ειδήσεις

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 10:27

ΕΣΕΕ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:21

Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ – Κλιμακώνεται η ανησυχία στη ναυτιλία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 10:17

ifo/ TUM: Λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης από τις επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Το γεωπολιτικό ρίσκο κρατά σε επιφυλακή τους επενδυτές

Αναλύσεις
21/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:55

Guardian: Μύθοι και αλήθειες για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη και πώς αντιμετωπίζονται

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 09:40

Στα «πράσινα» τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ισχυρά κέρδη σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:35

Πώς το «Κόμμα της Κατσαρίδας» έγινε η νέα φωνή της οργής των νέων στην Ινδία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:18

Τραμπ: Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Μπέρναμ - Έχει πολλή δουλειά μπροστά του

Ναυτιλία
21/07/2026 - 09:10

«Αδειάζει» το Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων καταρρέουν και το πετρέλαιο απειλείται με νέο ράλι

Ειδήσεις
21/07/2026 - 09:04

Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος απειλεί να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:54

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 08:48

Σε Πειραματικές μετατρέπονται όλες οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Οικονομία
21/07/2026 - 08:41

Φουσκώνουν τα «φέσια» του δημοσίου προς φορολογουμένους και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:30

Ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για χρήστες κάτω των 17 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 08:21

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν νέους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 08:03

Motor Oil: «Χτίζει» ισχυρό τεχνολογικό πυλώνα με τη Nova ICT – Δύο νέα funds στο μετοχικό σχήμα

Ναυτιλία
21/07/2026 - 08:00

ΕΛΙΜΕ: Ο θεσμικός εκφραστής των ελληνικών λιμένων στη νέα εποχή της ναυτιλίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
21/07/2026 - 07:46

Η Ελλάδα μπροστά στο πανάκριβο τρένο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Ραυτόπουλος
21/07/2026 - 07:30

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 22:00

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Υγεία
20/07/2026 - 21:30

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 21:21

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

Ειδήσεις
20/07/2026 - 20:56

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ