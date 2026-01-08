Μειωμένες κατά 7% οι παραγγελίες Ελλήνων για νέα πλοία στην Κίνα

Πτώση της τάξεως του 7% σημείωσαν οι ελληνικές παραγγελίες νέων πλοίων στα κινεζικά ναυπηγεία κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, ως αποτέλεσμα της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των πιέσεων που ασκήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη ναυπήγηση, χρηματοδότηση και εμπορική αξιοποίηση πλοίων κινεζικής κατασκευής.

Όπως αναφέρει ο Ted Petropoulos στην ανάλυση του, που δημοσιεύθηκε στο NAFS (Νοέμβριος 2025), η μεταβολή αυτή αποτυπώνεται καθαρά στο ελληνικό βιβλίο παραγγελιών, όπου το μερίδιο των κινεζικών ναυπηγείων υποχώρησε από το 68% στο 61% της συνολικής χωρητικότητας σε όρους DWT, την ώρα που τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία ενίσχυσαν τη θέση τους κατά περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες, απορροφώντας μέρος της ελληνικής ζήτησης για νέες κατασκευές.

Η εξέλιξη δεν συνδέεται με απώλεια ανταγωνιστικότητας των κινεζικών ναυπηγείων, αλλά με το κλίμα αβεβαιότητας που δημιούργησε η επιθετική εμπορική πολιτική του USTR απέναντι στην Κίνα, η οποία κατέστησε «ευαίσθητη» τη δραστηριοποίηση κινεζικής κατασκευής πλοίων σε αμερικανικά λιμάνια, καθώς και τη χρηματοδότησή τους μέσω κινεζικών leasing σχημάτων.

Ωστόσο η εικόνα αυτή δεν συνάδει με την παγκόσμια τάση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Κίνα αύξησε το μερίδιό της στο συνολικό orderbook κατά περίπου 4%, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η ελληνική αντίδραση δεν ήταν αποτέλεσμα απώλειας ανταγωνιστικότητας της κινεζικής ναυπηγικής, αλλά στοχευμένης στρατηγικής άμυνας απέναντι στον γεωπολιτικό κίνδυνο.

Η ελληνική «αναμονή» και το στοίχημα του χρόνου

Η στάση των Ελλήνων πλοιοκτητών δεν ήταν φυγή, αλλά αναμονή. Η επιβράδυνση των νέων παραγγελιών στην Κίνα συνέπεσε με δύο κρίσιμες εξελίξεις:

α) Την αβεβαιότητα γύρω από τις αμερικανικές κυρώσεις και τα κινεζικά αντίμετρα, και

β) Την καθυστέρηση στην εφαρμογή αυστηρότερων περιβαλλοντικών στόχων από τον International Maritime Organization.

Η συμφωνία για μετάθεση τόσο των εμπορικών ποινών όσο και κρίσιμων ρυθμίσεων για το net zero είχε άμεσο αντίκτυπο. Τον Οκτώβριο του 2025 καταγράφεται απότομη αύξηση ελληνικών παραγγελιών σε κινεζικά ναυπηγεία, σε επίπεδα που παραπέμπουν σε «συσσωρευμένη ζήτηση» μηνών. Πρόκειται για πλοία που είχαν σχεδιαστεί, αλλά παρέμεναν σε αναμονή έως ότου ξεκαθαρίσει το ρυθμιστικό και πολιτικό τοπίο.

Ο ρόλος της κινεζικής χρηματοδότησης

Καθοριστικός παράγοντας στη διατήρηση της σχέσης Ελλάδας–Κίνας παραμένει η χρηματοδότηση. Περισσότερες από 80 κινεζικές leasing εταιρείες δραστηριοποιούνται στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, με σημαντικό μέρος των συμβάσεων να είναι σε δολάρια. Το μοντέλο sale & leaseback επέτρεψε σε πολλούς Έλληνες πλοιοκτήτες να αποκτήσουν σύγχρονο στόλο με ευνοϊκούς όρους.

Οι αμερικανικές πιέσεις, ωστόσο, οδήγησαν το 2025 σε κύμα αναχρηματοδοτήσεων πλοίων μέσω ελληνικών, ευρωπαϊκών και αμερικανικών τραπεζών, ώστε να αποσυνδεθεί τυπικά η ιδιοκτησία από κινεζικά leasing houses. Παράλληλα, ιαπωνικοί εμπορικοί οίκοι και τράπεζες προσπάθησαν να καλύψουν μέρος του κενού, προσφέροντας ανταγωνιστικά σχήματα χρηματοδότησης.

Παρά τις μετακινήσεις αυτές, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η κινεζική ναυτιλιακή χρηματοδότηση εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει πολύ μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 35% και άνω, ανάλογα με τη μεθοδολογία αποτίμησης .

Τι πραγματικά συμβαίνει - Κρίση ή επανατοποθέτηση;

Τα δεδομένα δεν συνηγορούν υπέρ μιας δομικής ρήξης. Η Κίνα διαθέτει ασύγκριτη παραγωγική ικανότητα, ανθρώπινο δυναμικό και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής σε νέα καύσιμα και σχεδιασμούς. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες, από την πλευρά τους, επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά ότι αντιδρούν γρήγορα, αλλά όχι παρορμητικά.

Η προσωρινή στροφή προς τη Νότια Κορέα και η αναμονή νέων παραγγελιών στην Κίνα λειτούργησαν ως μηχανισμός διαχείρισης ρίσκου. Όταν οι πιέσεις χαλάρωσαν και οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις μετατέθηκαν χρονικά, οι παραγγελίες επέστρεψαν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η τεχνολογική επιλογή. Με τη συζήτηση για εναλλακτικά καύσιμα να μετατίθεται χρονικά και τους ναυλωτές απρόθυμους να πληρώσουν premium, τα συμβατικά Tier III eco πλοία επανέρχονται στο προσκήνιο ως η πιο ασφαλής επένδυση βραχυπρόθεσμα.