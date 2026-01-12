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Κικίλιας: Ενισχύουμε την επιχειρησιακή συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου στη θαλάσσια ασφάλεια
Ναυτιλία
13:36 - 12 Ιαν 2026

Κικίλιας: Ενισχύουμε την επιχειρησιακή συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου στη θαλάσσια ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
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Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κώστα Φυτιρή, συναντήθηκε σήμερα 12/1 το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Στη συνάντηση δόθηκε έμφαση στην άμεση και πρακτική ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος και των αρμόδιων Κυπριακών Αρχών, σε όλο το φάσμα των τομέων που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια, την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, τις κοινές εκπαιδεύσεις, καθώς και την έρευνα και διάσωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία απαιτεί διαρκή εγρήγορση και συνεχή ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Ο κ. Κικίλιας ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του για τη δημιουργία του υπερσύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος και συνολικότερα, για την υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος “ΑΙΓΙΣ ΙΙ” που περιλαμβάνει προμήθειες νέας τεχνολογίας, πλοίων ανοιχτής θαλάσσης και καταδιωκτικών σκαφών με υπερσύγχρονες δυνατότητες επιτήρησης. Όπως υπογράμμισε, στόχος όλων αυτών των πρωτοβουλιών επιχειρησιακής αναβάθμισης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι η αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των θαλασσών και των θαλάσσιων συνόρων, των θαλάσσιων πάρκων, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, των εξορύξεων, της αλιείας και του θαλάσσιου πλούτου της χώρας.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη ανάληψη της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία και στη σημασία του θεσμικού αυτού ρόλου, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας.

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