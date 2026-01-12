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Ο απολογισμός της D-Marin για το 2025
Ναυτιλία
15:10 - 12 Ιαν 2026

Ο απολογισμός της D-Marin για το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η D-Marin έκλεισε το 2025 ως μία από τις πιο μεταμορφωτικές χρονιές στην ιστορία της, επιτυγχάνοντας στρατηγική επέκταση, σημαντικά ορόσημα αναβάθμισης και πρωτοποριακή πρόοδο στην ψηφιακή καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Η χρονιά έφερε επίσης σημαντική διεθνή αναγνώριση, με πολλαπλά βραβεία σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, που ανέδειξαν τη δέσμευση της D-Marin στην αριστεία της εμπειρίας πελάτη, στη βιωσιμότητα και στην καινοτομία. Με οδηγό τη φιλοσοφία του brand «Feels like yachting should feel», η εταιρεία συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει premium εμπειρία μαρίνας στη Μεσόγειο και πέρα από αυτήν. Η φιλοσοφία αυτή δίνει έμφαση στην αβίαστη εξυπηρέτηση, στις διαισθητικές διαδρομές εμπειρίας και σε ένα φιλόξενο αίσθημα του «ανήκειν», διασφαλίζοντας ότι κάθε πελάτης νιώθει σαν στο σπίτι του.

Αναλογιζόμενος τη χρονιά, ο CEO Oliver Dörschuck δήλωσε:

«Στη D-Marin πιστεύουμε ότι οι μαρίνες πρέπει να είναι πολύ περισσότερα από απλά σημεία ελλιμενισμού. Το 2025 επικεντρωθήκαμε στο να κάνουμε κάθε επίσκεψη αβίαστη, όμορφη και ανθρώπινη, προωθώντας ταυτόχρονα βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία. Με οδηγό τη νέα μας φιλοσοφία, συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα πρότυπα υπηρεσιών μας…σε όλη τη Μεσόγειο, ενώ δημιουργούμε ένα δίκτυο μαρινών που είναι διαισθητικό, διασυνδεδεμένο και έτοιμο για το μέλλον.»

Σημαντικό ορόσημο της χρονιάς που πέρασε ήταν η είσοδος της D-Marin στην Ισπανία με την απόκτηση της Marina Palma Cuarentena στη Μαγιόρκα. Αυτή η premium μαρίνα, με 70 θέσεις για superyachts έως 70 μέτρα, ενισχύει τη συνδεσιμότητα της εταιρείας μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας. Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο της D-Marin σε 26 μαρίνες σε εννέα χώρες, υποδεχόμενη περισσότερους από 50.000 πελάτες ετησίως και προσφέροντας πρόσβαση σε πάνω από 14.000 θέσεις ελλιμενισμού σε όλο τον όμιλο. Σε ευθυγράμμιση με τη φιλοσοφία της, η μαρίνα προσφέρει ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και με επίκεντρο την εξυπηρέτηση, σχεδιασμένο για κάθε τύπο πελάτη, από πρωτοεμφανιζόμενους πελάτες έως έμπειρους καπετάνιους.

Το περασμένο έτος σηματοδότησε επίσης τον πρώτο πλήρη χρόνο επιτυχημένης ενσωμάτωσης των Port Camille Rayon, Porto Mirabello, Marina di Varazze, Marina degli Aregai, Marina di San Lorenzo και Marina di Valletta. Αυτό το ορόσημο διασφάλισε τη βελτιστοποίηση λειτουργιών, ψηφιακών συστημάτων και προτύπων εξυπηρέτησης σε αυτές τις στρατηγικές μαρίνες, ευθυγραμμίζοντάς τες πλήρως με τη φιλοσοφία της D-Marin. Η ενσωμάτωσή τους ενίσχυσε τη συνδεσιμότητα του χαρτοφυλακίου και ενδυνάμωσε την ικανότητα της D-Marin να προσφέρει μια σταθερά premium, απρόσκοπτη και διαισθητική εμπειρία σε όλη τη Μεσόγειο.

Τα έργα αναβάθμισης προχώρησαν σε τρεις εμβληματικές τοποθεσίες, με τη στήριξη σημαντικών κεφαλαιουχικών επενδύσεων. Στην Ιταλία, η Marina Livorno μεταμορφώνεται μέσω επανασχεδιασμού €20 εκατ. από το αρχιτεκτονικό γραφείο Archea Associati, εισάγοντας αναβαθμισμένες θέσεις, ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες, κατασκευές ενισχυμένες με ηλιακή ενέργεια, αναζωογονημένους παραλιακούς χώρους και βελτιωμένη δημόσια πρόσβαση. Στη Γαλλία, το Port Camille Rayon υλοποιεί αναβάθμιση €52 εκατ. με νέο Experience Centre, αυξημένη δυναμικότητα ναυπηγείου, βιώσιμη διαμόρφωση τοπίου και επανασχεδιασμένες πεζοδρομημένες ζώνες που κάνουν την κίνηση πιο διαισθητική. Στην Ελλάδα, η Marina Πύλου προχωρά πρόγραμμα εκσυγχρονισμού €10–15 εκατ., με ενσωμάτωση Smart Pedestals και Sensors, ανανέωση εγκαταστάσεων πελατών, αναβάθμιση χώρων φιλοξενίας και επανασχεδιασμό του παραλιακού μετώπου ώστε να είναι πιο ενιαίο και φιλόξενο.

Η ψηφιακή καινοτομία παρέμεινε κεντρικός άξονας προόδου. Η εφαρμογή D-Marin χρησιμοποιείται πλέον από το 93% των ετήσιων ενοικιαστών θέσεων, επιτρέποντας στους πελάτες να διαχειρίζονται κρατήσεις, συμβόλαια και ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο με ευκολία. Περισσότερα από 2.500 Smart Pedestals και 10.000 Smart Sensors υποστηρίζουν τις λειτουργίες σε όλο τον όμιλο, παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα για φορτία πρόσδεσης, κίνηση σκαφών, κατανάλωση ενέργειας και νερού, καιρικά μοτίβα και ασφάλεια. Τα συστήματα αυτά ενισχύουν την ασφάλεια και τη λειτουργική αποδοτικότητα, ενώ στηρίζουν τη δέσμευση της D-Marin να εξαλείφει την περιττή τριβή, προσφέροντας στους πελάτες πλήρη διαφάνεια, προβλέψιμο κόστος και αβίαστο έλεγχο του χρόνου και των πόρων τους. Η πρόοδος αυτή βασίζεται σε επενδύσεις άνω των €10 εκατ. τα τελευταία χρόνια σε μετασχηματιστικές λύσεις IT, επιτρέποντας στη D-Marin να προσφέρει την πιο προηγμένη ψηφιακή εμπειρία μαρίνας στην περιοχή.

Η D-Marin ως Platinum Partner του ICOMIA World Marinas Conference στη Βενετία, μοιράστηκε το όραμά της για το μέλλον της εμπειρίας yachting, αναδεικνύοντας αναδυόμενες τάσεις στη βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση, τις πιστοποιήσεις, τον σχεδιασμό του customer journey και τη μακροπρόθεσμη λειτουργική στρατηγική. Ανώτερα στελέχη συνέβαλαν σε κεντρικές συζητήσεις που διαμορφώνουν την επόμενη εποχή ανάπτυξης μαρινών.

Η βιωσιμότητα παρέμεινε καθοριστικός πυλώνας της στρατηγικής 2025. Η εταιρεία βραβεύτηκε με το Χρυσό Μετάλλιο EcoVadis, κατατάσσοντάς την στο κορυφαίο 2% παγκοσμίως. Η D-Marin έχει επιτύχει μείωση 22% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 & 2) από το 2021 και διατηρεί στόχο μείωσης κατά 42% έως το 2030, σύμφωνα με την πρωτοβουλία Science Based Targets. Πλέον διαθέτει εγκατεστημένη ηλιακή ισχύ 5 MW σε Τουρκία, Κροατία και Ιταλία, με συνεχιζόμενες επενδύσεις σε ΑΠΕ. Η D-Marin διαχειρίστηκε πάνω από 15 τόνους αποβλήτων πέρυσι, με 30% ανακύκλωση, συμβάλλοντας σε μείωση αποβλήτων κατά 13% σε τρία χρόνια. Συστήματα συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων, όπως τα Jellyfishbot και DPOL®, απομάκρυναν πάνω από πέντε τόνους επιπλεόντων απορριμμάτων, υποστηρίζοντας καθαρότερα νερά στη Μεσόγειο. Πρωτοβουλίες βιοποικιλότητας επεκτάθηκαν με την εγκατάσταση Biohuts σε επιπλέον μαρίνες σε Κροατία, Ελλάδα και Ιταλία. Η εταιρεία διατηρεί επίσης 26 μαρίνες με Γαλάζια Σημαία, ενισχυμένες από συνεργασίες με WWF, HELMEPA, CSR Hellas και το πρόγραμμα Ecocean Biohut.

Η ικανοποίηση πελατών έφτασε σε νέα υψηλά επίπεδα, με NPS 62 — το υψηλότερο στην ιστορία της εταιρείας. Αυτό αντικατοπτρίζει τον συνδυαστικό αντίκτυπο της φιλοξενίας, των ψηφιακών βελτιώσεων, των αναβαθμισμένων υποδομών και της συνεχούς εφαρμογής της φιλοσοφίας brand σε όλα τα σημεία επαφής. Από την άφιξη έως την αναχώρηση, οι πελάτες βιώνουν μια προσεγμένη, ανθρωποκεντρική εμπειρία όπου κάθε λεπτομέρεια προβλέπεται, ώστε οι αλληλεπιδράσεις να είναι αβίαστες και διαισθητικές.

Η D-Marin γιόρτασε επίσης σημαντικές διακρίσεις σε όλο το δίκτυο των premium μαρινών της. Στην Κροατία, η D-Marin Borik στο Ζαντάρ αναδείχθηκε Καλύτερη Μαρίνα της Αδριατικής στα βραβεία Nautičko jedro 2025, διάκριση που απονέμεται από τους ίδιους τους ιστιοπλόους. Στα Abu Dhabi Maritime Awards, η D-Marin απέσπασε επτά διακρίσεις στις μαρίνες της σε Τουρκία και ΗΑΕ, αναγνωρίζοντας αριστεία στη βιωσιμότητα, την καινοτομία, την εμπειρία πελάτη, την υγεία και ασφάλεια και την εξαιρετική λειτουργία αναδυόμενων μαρινών.

Για το 2026, η εταιρεία θα συνεχίσει να επεκτείνει το αποτύπωμά της, να ενισχύει την ψηφιακή της υποδομή και να επενδύει σε σχεδιαστικά καθοδηγούμενες, βιώσιμες αναπτύξεις. Με μεγάλα έργα σε εξέλιξη σε Λιβόρνο, Camille Rayon, Πύλο και αλλού, η D-Marin παραμένει προσηλωμένη στην παροχή εμπειριών που πραγματικά «αισθάνονται όπως θα έπρεπε να αισθάνεται το yachting».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 18:44
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