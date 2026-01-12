Ο Josh Weinstein ορίζεται Πρόεδρος της Παγκόσμιας Εκτελεστικής Επιτροπής της CLIA

Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), η ηγετική φωνή της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας, ανακοίνωσε ότι ο Josh Weinstein, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Carnival Corporation & plc, ορίστηκε Πρόεδρος της Παγκόσμιας Εκτελεστικής Επιτροπής (Global Executive Committee – GEC) της CLIA για διετή θητεία από το 2026 έως το 2027. Ο κ. Weinstein διαδέχεται τον Jason Liberty, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Royal Caribbean Group, ο οποίος υπηρέτησε ως Πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συνεχούς ανάκαμψης και ανάπτυξης του κλάδου.

Ο κ. Weinstein διαθέτει εμπειρία δεκαετιών σε ηγετικούς ρόλους στον παγκόσμιο τομέα της κρουαζιέρας και, σε στενή συνεργασία με την GEC, θα εργαστεί για την προώθηση των κοινών προτεραιοτήτων του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας, της υπεύθυνης ανάπτυξης και της εποικοδομητικής συνεργασίας με κυβερνήσεις, λιμένες, προορισμούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς παγκοσμίως.

«Είναι τιμή μου να προεδρεύω των εργασιών του παγκόσμιου τομέα της κρουαζιέρας σε μια καθοριστική στιγμή για τον κλάδο μας», δήλωσε ο κ. Weinstein. «Η παροχή εξαιρετικών εμπειριών κρουαζιέρας βασίζεται στη διαρκή προσήλωση στην ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία, καθώς και στον αποτελεσματικό συντονισμό σε ολόκληρο τον κλάδο. Καθώς χτίζουμε το μέλλον, η βιομηχανία κρουαζιέρας θα συνεχίσει να αποδεικνύει τη δέσμευσή της για υπεύθυνη ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας τους βραχυπρόθεσμους στόχους και τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες μας για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων, εμβαθύνοντας τις σχέσεις με τους λιμένες και τους εταίρους μας στους προορισμούς, επενδύοντας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και συμβάλλοντας θετικά στις κοινότητες που εξυπηρετούμε».

Ως Πρόεδρος, ο κ. Weinstein θα ηγηθεί της κατεύθυνσης που παρέχει η GEC στην CLIA, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της στρατηγικής του οργανισμού και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την προώθηση πολιτικών που επιτρέπουν υπεύθυνες δραστηριότητες, ενθαρρύνουν την καινοτομία, ενισχύουν την εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων μερών και υποστηρίζουν πρωτοβουλίες που επιτρέπουν στον κλάδο της κρουαζιέρας να συνεχίσει να προσφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε βασικές αγορές παγκοσμίως.

«Ο Josh φέρνει βαθιά εμπειρία και μια στοχαστική, συνεργατική προσέγγιση στον ρόλο», δήλωσε ο Bud Darr, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της CLIA. «Εκ μέρους των μελών μας, ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, με την Παγκόσμια Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο για την προώθηση των κοινών προτεραιοτήτων του κλάδου, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς λειτουργίας, της υπεύθυνης ανάπτυξης και της εποικοδομητικής συνεργασίας με κυβερνήσεις, λιμένες και προορισμούς σε όλο τον κόσμο».