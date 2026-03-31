Ακτοπλοΐα: Οι τάσεις εν όψει Πάσχα - Ο μεγάλος «πονοκέφαλος» των καυσίμων

Με τις τιμές των εισιτηρίων να διατηρούνται σταθερές, χάρη και στην εφαρμογή νέων μέτρων στήριξης από την Πολιτεία η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί μετά την ολοκλήρωση της επερχόμενης κακοκαιρίας και την έναρξη της Μεγάλης εβδομάδας

Προς ώρας η κίνηση καταγράφεται μειωμένη κατά 15% έως 20% εμφανίζεται,σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς. Ωστόσο, η σύγκριση δεν θεωρείται απολύτως αντιπροσωπευτική, καθώς το Πάσχα του 2025 είχε εορταστεί αργότερα, γεγονός που είχε ενισχύσει τη ζήτηση εκείνη την περίοδο, καθώς ήταν και πιο κοντά στο καλοκαίρι. Βέβαια κ σταθερά το ακτοπλοϊκό εισιτήριο παραμένει μια “υπόθεση της τελευταίας” στιγμής, οπότε η ζήτηση θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα.

Οι τιμές

Σημειώνεται ότι, οι τιμές των εισιτηρίων διατηρούνται σταθερές, χάρη και στην εφαρμογή νέων μέτρων στήριξης από την Πολιτεία. Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, το κράτος καλύπτει το κόστος των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε ευάλωτες ομάδες, όπως φοιτητές, ανήλικοι και άτομα με αναπηρία — μια πρακτική που μέχρι πρότινος επιβάρυνε αποκλειστικά τις εταιρείες.

Η σχετική δαπάνη εκτιμάται στα 56 εκατ. ευρώ και αφορά το σύνολο των θαλάσσιων μετακινήσεων. Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση του μέτρου, πρόκειται για μια παρέμβαση που διορθώνει μια χρόνια ανισορροπία, ενισχύοντας τόσο την κοινωνική πολιτική όσο και τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Τα ναυτιλιακά καύσιμα

Την ίδια στιγμή, το αυξημένο κόστος καυσίμων εξακολουθεί να πιέζει τις εταιρείες, καθώς οι τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και τα εισιτήρια. Έτσι, ένεκα της γεωπολιτικής κατάστασης, το gasoil που χρησιμοποιείται στα πλοία έχει φτάσει τα 1200 ευρώ ανά τόνο σε σχέση με τα 550 που ήταν στα τέλη του 2025. Το δε κόστος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο εκτιμάται στα 40-45 εκατομμύρια ευρώ γοα τις εταιρείες.

Στο φόντο, αυτό παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για μια ρευστή κατάσταση που εξελίσσεται διαρκώς, με τον κλάδο να συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση ώστε να αποφευχθούν νέες αυξήσεις.

«Πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση που διαμορφώνεται συνεχώς», σημείωσε χαρακτηριστικά, στο περιθώριο εκδήλωσης για την παρουσίαση του εμβληματικού Tinos Beach, της Attica Hospitality, ο Πάνος Δικαίος, διευθύνων σύμβουλος της Attica Group, προσθέτοντας ότι ο κλάδος παραμένει σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, με στόχο την αποτροπή νέων αυξήσεων στα εισιτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι η στήριξη που έχει ανακοινωθεί αφορά κυρίως το επόμενο δίμηνο, ενώ η πορεία της αγοράς αξιολογείται σε εβδομαδιαία βάση. Ο ίδιος σημείωσε ότι «πράγματι οι τιμές των εισιτηρίων είναι υψηλές και ένα μέρος του κοινού δυσκολεύεται να ανταποκριθεί», συμπληρώνοντας ότι «ούτε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες επιθυμούν ακριβά εισιτήρια».