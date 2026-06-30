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Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί
Ειδήσεις
12:02 - 30 Ιουν 2026

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

Reporter.gr Newsroom
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Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τρεις Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, στην κεντρική Γάζα τη Δευτέρα (29/6), σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κατεστραμμένης περιοχής, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται επισήμως σε ισχύ από τον Οκτώβριο.      

Αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε αεροπορικό πλήγμα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι το ισραηλινό πλήγμα σημειώθηκε στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στην κεντρική Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Το Ισραήλ κατέχει περίπου το 60% της Λωρίδας της Γάζας.

Όπως επισημαίνει το Reuters, δώδεκα Παλαιστίνιοι - οκτώ άνδρες και τέσσερα παιδιά - έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό από το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο Υγείας.

Ένας Παλαιστίνιος έφηβος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη Αλ-Μπίρεχ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει το περιστατικό, κατά το οποίο οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον υπόπτου που πετούσε πέτρες εναντίον τους.

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι σκότωσε έναν μαχητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, μιας ακόμη ένοπλης οργάνωσης που δρα στη Γάζα, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε απαγάγει Ισραηλινούς αμάχους κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Όπως επισημαίνεται, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα επιδρομές στη Γάζα μετά την εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Χαμάς, η οποία επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, υποστηρίζοντας ότι στόχος του ήταν μαχητές που απειλούσαν τους στρατιώτες του στη Γάζα ή άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση του 2023.

Από τη δική της πλευρά, η Χαμάς έχει κατηγορήσει το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία, ενώ ο Νικολάι Μλαντένοφ, απεσταλμένος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, που διορίστηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι και οι δύο πλευρές έχουν παραβιάσει τη συμφωνία.

Τέλος, να σημειωθεί ότι από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία πριν από οκτώ μήνες, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα 1.045 Παλαιστίνιοι, πολλοί από τους οποίους ήταν άμαχοι, καθώς και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η κάθε πλευρά. Η Χαμάς δεν δημοσιοποιεί στοιχεία για τις απώλειες των δικών της μαχητών.

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