ΥΠΑΝ: Οι προθεσμίες για την ανάκτηση επιδοτήσεων αξίας €500 εκατ.

Ποσό που ενδέχεται να φτάσει έως και το μισό δισεκατομμύριο ευρώ αναμένεται να ανακτήσει το υπουργείο Ανάπτυξης από μη ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011.

Νέα τροπολογία για την επιστροφή επιδοτήσεων

Το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω νέας τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ξεκαθαρίζει ότι θα απαιτηθεί η ανάκτηση των επιδοτήσεων σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των επενδύσεων εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Οι επενδυτές που δεν υποβάλουν αίτηση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των έργων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα δουν τις αποφάσεις υπαγωγής να ανακαλούνται αυτοδικαίως και τα ποσά των επιδοτήσεων να ανακτώνται εντόκως.

Προθεσμίες και ποινές για τα επενδυτικά σχέδια

Η τροπολογία δίνει τελευταία ευκαιρία για την ολοκλήρωση των επενδύσεων του νόμου 3908/2011, οι οποίες είχαν λάβει παράταση από το 2023. Οι επενδυτές καλούνται να ολοκληρώσουν τα έργα τους έως το 2026, διαφορετικά θα υπάρξουν οι αναμενόμενες ποινές. Αντίστοιχα, για έργα που δεν πληρούν τους όρους και τις προθεσμίες, οι επιδοτήσεις θα ανακτηθούν, ενώ οι καθυστερήσεις θα οδηγήσουν στην αναστολή των προγραμμάτων.

Στατιστικά στοιχεία και επίπτωση από την μη ολοκλήρωση των έργων

Από το σύνολο των 4.034 αναπτυξιακών σχεδίων του 3299/2004, πάνω από 2.991 είναι μη ενεργά και θα απενταχθούν, ενώ για τον νόμο 3908/2011, τα μη ολοκληρωμένα έργα ανέρχονται σε 978, με συνολικές ενισχύσεις περίπου 1,39 δισεκατομμύρια ευρώ. Εντούτοις, λόγω της καθυστερημένης αξιολόγησης και των δυσκολιών της πανδημίας, δεν έχουν ληφθεί ακόμα αποφάσεις για τις επιδοτήσεις.