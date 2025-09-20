Στουρνάρας: Είμαστε ανοιχτοί σε διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες με φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση

Η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε περισσότερες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες, είτε αυτές αφορούν ξένους επενδυτές που επιθυμούν να τοποθετηθούν στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε ελληνικές τράπεζες που επεκτείνονται στο εξωτερικό, δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

«Έχουμε μια πολύ φιλοευρωπαϊκή άποψη, η οποία βοηθά στην εφαρμογή της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης των κεφαλαιαγορών», επεσήμανε ο κ. Στουρνάρας σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο, στο περιθώριο άτυπης συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη. Πρόσθεσε πως: «Είμαστε υπέρ των διασυνοριακών συναλλαγών και ελπίζω ότι η ίδια αντίληψη θα επικρατήσει και αλλού».

Παρά το γεγονός ότι τα όργανα της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής προωθούν την ενοποίηση των τραπεζών διασυνοριακά στην ΕΕ, τέτοιες κινήσεις δεν γίνονται πάντα δεκτές θετικά από κυβερνήσεις. Η γερμανική κυβέρνηση, για παράδειγμα, αντέδρασε αρνητικά στην πρόθεση της ιταλικής Unicredit να εξαγοράσει την Commerzbank, ενώ η κυβέρνηση Μελόνι αρνήθηκε να εγκρίνει την εξαγορά της ιταλικής Banco BPM από τη Unicredit.

Στην αντίπερα όχθη, η ελληνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδας υποδέχτηκαν με θετικό τρόπο την κίνηση της UniCredit να αγοράσει το 26% των μετοχών της Alpha Bank και να αυξήσει μετέπειτα τη συμμετοχή της στο 29,9%.

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε πως η κυβέρνηση, η κεντρική τράπεζα, οι τράπεζες και η κοινή γνώμη στην Ελλάδα έχουν υιοθετήσει «μια πολύ, πολύ φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση».

Οι ελληνικές τράπεζες, μετά από πολλά χρόνια αναδιάρθρωσης, επιδιώκουν τώρα να συνάψουν συμφωνίες εκτός συνόρων. Η Eurobank S.A. εξαγόρασε την Ελληνική Τράπεζα της Κύπρου, η Alpha Bank βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς της Astrobank με έδρα επίσης την Κύπρο, και η CrediaBank υπέγραψε συμφωνία με την HSBC Continental Europe για την απόκτηση του 70,03% της συμμετοχής της στην HSBC Bank Malta.

«Υπάρχουν πολλά οφέλη για τις τράπεζες αν επιτρέψουμε τις διασυνοριακές συναλλαγές και φυσικά αν ολοκληρώσουμε την ένωση των τραπεζών και των κεφαλαιαγορών. Υπάρχουν πολλά θετικά», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας.

Η Ελλάδα πηγαίνει μπροστά και σε πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την επιστροφή των τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα· μέσα σε λίγο παραπάνω από έναν χρόνο, το κράτος πούλησε τα μερίδιά του σε τρεις μεγάλες τράπεζες και ουσιαστικά αποδόθηκε σε ιδιώτες η συμμετοχή σε μια τέταρτη. Το δημόσιο διατηρεί ακόμη μετοχικά μερίδια στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στην CrediaBank, που προηγουμένως ήταν γνωστή ως Attica Bank.

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει από την κρίση χρέους που την ταλαιπώρησε την τελευταία δεκαετία, κατά την οποία έχασε το 25% του ΑΕΠ της. Έχει επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα και έχει εξοφλήσει πλήρως τα δάνεια διάσωσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας στην περίοδο 2025‑2027 θα κινηθεί λίγο πάνω από το 2%, περίπου διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επισήμανε επίσης ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμη στις νέες προβλέψεις του Ευρωσυστήματος και της Τράπεζας της Ελλάδος, και προσέθεσε ότι «θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας».