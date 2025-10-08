Σκέρτσος: Η Ελλάδα δεν παράγει μόνο τουρισμό - Η οικονομία μας και παράγει και εξάγει

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του, απαντά στο στερεότυπο ότι η ελληνική οικονομία βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό, υποστηρίζοντας ότι η βιομηχανία και η μεταποίηση αναπτύσσονται σταθερά την τελευταία πενταετία.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του στο Facebook ο κ. Σκέρτσος, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ (2019–2024):

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 10% (από 26.935 σε 29.728).

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυξήθηκαν κατά 18% (από 324.065 σε 380.865).

Οι μέσες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 250 ευρώ μηνιαίως (από 1.190 σε 1.441 ευρώ).

Το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ αυξήθηκε σχεδόν κατά 3 μονάδες (+25%), φτάνοντας το 14%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντιστοιχούν πλέον στο 40–45% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο.

Ο κ. Σκέρτσος αποδίδει την πρόοδο αυτή σε οικονομική πολιτική χαμηλότερων φόρων, μείωσης γραφειοκρατίας, σταθερότητας και πράσινης ενεργειακής μετάβασης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα «αλλάζει, γίνεται πιο παραγωγική, πιο πράσινη και πιο ελεύθερη».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου αναφέρει:

«Πώς πάει η βιομηχανία και η μεταποίηση στην Ελλάδα; Πολλοί συμπολίτες μας και αρκετοί δημοσιολογούντες αναπαράγουν συχνά το στερεότυπο ότι στην ελληνική οικονομία ανθεί σχεδόν αποκλειστικά η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού ή ότι η Ελλάδα «δεν παράγει ούτε καρφίτσα». Είναι όμως έτσι;

Η απάντηση είναι φυσικά και όχι. Ανατρέχοντας στα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την πενταετία 2019-2024 θα διαπιστώσουμε ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες σημειώνουν σταθερή αύξηση σε αριθμό, σε εργαζόμενους και σε μισθούς.

Συγκεκριμένα, από το 2019 έως το 2024:

οι μεταποιητικές επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί κατά 2.793, από 26.935 σε 29.728 (+10%).

οι εργαζόμενοι σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 56.800, από 324.065 σε 380.865 (+18%).

οι μέσες αποδοχές εργαζόμενων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 250 ευρώ/μήνα, από 1.190 ευρώ σε 1.441 ευρώ.

Ταυτόχρονα το μερίδιο της βιομηχανίας και της μεταποίησης αυξήθηκε στα 5 αυτά χρόνια κατά σχεδόν 3 μονάδες του ΑΕΠ (+25%), προσεγγίζοντας το 14% του ΑΕΠ και σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη που σημείωσε ρυθμό αύξησης μόλις 3%.

Ενώ και οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών πλέον κινούνται μεταξύ 40-45% του ΑΕΠ όταν πριν την κρίση χρέους ήταν περίπου στο μισό.

Μέταλλα, τρόφιμα, φάρμακα, χημικά προϊόντα, τεχνολογικά αγαθά, ενεργειακά προϊόντα, δομικά υλικά, όπως και ναυτιλιακές, χρηματοοικονομικές, τηλεπικοινωνιακές και τουριστικές υπηρεσίες είναι μερικοί μόνο από τους κλάδους που ξεχωρίζουν και διακρίνονται όλο και συχνότερα στις διεθνείς αγορές.

Ολα αυτά είναι στοιχεία μιας έως πρότινος εσωστρεφούς οικονομίας που σταδιακά αλλάζει και μετασχηματίζεται σε μια ανοιχτή και εξωστρεφή οικονομία διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Μια οικονομία που παράγει και εξάγει.