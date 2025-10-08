ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σκέρτσος: Η Ελλάδα δεν παράγει μόνο τουρισμό - Η οικονομία μας και παράγει και εξάγει
Οικονομία
10:32 - 08 Οκτ 2025

Σκέρτσος: Η Ελλάδα δεν παράγει μόνο τουρισμό - Η οικονομία μας και παράγει και εξάγει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτησή του, απαντά στο στερεότυπο ότι η ελληνική οικονομία βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό, υποστηρίζοντας ότι η βιομηχανία και η μεταποίηση αναπτύσσονται σταθερά την τελευταία πενταετία.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του στο Facebook ο κ. Σκέρτσος, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ (2019–2024):

  • Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 10% (από 26.935 σε 29.728).
  • Οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυξήθηκαν κατά 18% (από 324.065 σε 380.865).
  • Οι μέσες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 250 ευρώ μηνιαίως (από 1.190 σε 1.441 ευρώ).

Το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ αυξήθηκε σχεδόν κατά 3 μονάδες (+25%), φτάνοντας το 14%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντιστοιχούν πλέον στο 40–45% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο.

Ο κ. Σκέρτσος αποδίδει την πρόοδο αυτή σε οικονομική πολιτική χαμηλότερων φόρων, μείωσης γραφειοκρατίας, σταθερότητας και πράσινης ενεργειακής μετάβασης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα «αλλάζει, γίνεται πιο παραγωγική, πιο πράσινη και πιο ελεύθερη».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου αναφέρει:

«Πώς πάει η βιομηχανία και η μεταποίηση στην Ελλάδα;
Πολλοί συμπολίτες μας και αρκετοί δημοσιολογούντες αναπαράγουν συχνά το στερεότυπο ότι στην ελληνική οικονομία ανθεί σχεδόν αποκλειστικά η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού ή ότι η Ελλάδα «δεν παράγει ούτε καρφίτσα». Είναι όμως έτσι;
Η απάντηση είναι φυσικά και όχι. Ανατρέχοντας στα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την πενταετία 2019-2024 θα διαπιστώσουμε ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες σημειώνουν σταθερή αύξηση σε αριθμό, σε εργαζόμενους και σε μισθούς.
Συγκεκριμένα, από το 2019 έως το 2024:
οι μεταποιητικές επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί κατά 2.793, από 26.935 σε 29.728 (+10%).
οι εργαζόμενοι σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 56.800, από 324.065 σε 380.865 (+18%).
οι μέσες αποδοχές εργαζόμενων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 250 ευρώ/μήνα, από 1.190 ευρώ σε 1.441 ευρώ.
Ταυτόχρονα το μερίδιο της βιομηχανίας και της μεταποίησης αυξήθηκε στα 5 αυτά χρόνια κατά σχεδόν 3 μονάδες του ΑΕΠ (+25%), προσεγγίζοντας το 14% του ΑΕΠ και σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη που σημείωσε ρυθμό αύξησης μόλις 3%.
Ενώ και οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών πλέον κινούνται μεταξύ 40-45% του ΑΕΠ όταν πριν την κρίση χρέους ήταν περίπου στο μισό.
Μέταλλα, τρόφιμα, φάρμακα, χημικά προϊόντα, τεχνολογικά αγαθά, ενεργειακά προϊόντα, δομικά υλικά, όπως και ναυτιλιακές, χρηματοοικονομικές, τηλεπικοινωνιακές και τουριστικές υπηρεσίες είναι μερικοί μόνο από τους κλάδους που ξεχωρίζουν και διακρίνονται όλο και συχνότερα στις διεθνείς αγορές.
Ολα αυτά είναι στοιχεία μιας έως πρότινος εσωστρεφούς οικονομίας που σταδιακά αλλάζει και μετασχηματίζεται σε μια ανοιχτή και εξωστρεφή οικονομία διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Μια οικονομία που παράγει και εξάγει.
Και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει τους χαμηλότερους φόρους στην παραγωγή και την εργασία, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την πρόσβαση σε φθηνότερο δανεισμό, την ευελιξία και ταυτόχρονα την ασφάλεια στην αγορά εργασίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και υπευθυνότητα, την ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια μέσα από ένα πιο πράσινο μίγμα πηγών ενέργειας που στηρίζεται όλο και περισσότερο σε ΑΠΕ. Η Ελλάδα αλλάζει με σταθερά βήματα και συνετές επιλογές. Και γίνεται πιο παραγωγική, πιο πράσινη και ψηφιακή, πιο δίκαιη, πιο ισχυρή και εν τέλει πιο ελεύθερη και πιο ασφαλής».
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρυπτονομίσματα &amp; Ελλάδα: Ώρα για θεσμική ωριμότητα και ψηφιακό εκσυγχρονισμό
Νομίσματα

Κρυπτονομίσματα & Ελλάδα: Ώρα για θεσμική ωριμότητα και ψηφιακό εκσυγχρονισμό

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.: Κορυφαίες διακρίσεις για το έργο MasVision στα UX|CX Awards 2025.
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.: Κορυφαίες διακρίσεις για το έργο MasVision στα UX|CX Awards 2025.

Οι περιοχές με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Οι μεγαλύτερες παραβάσεις
Φορολογία

Οι περιοχές με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής - Οι μεγαλύτερες παραβάσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech
Ειδήσεις

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech

ΗΠΑ: Σε υψηλό 8μήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα – «Βαρίδι» η μεταποίηση
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε υψηλό 8μήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα – «Βαρίδι» η μεταποίηση

Παγκόσμια Τράπεζα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης του Μαρόκου στο 4,2% το 2026
Ειδήσεις

Παγκόσμια Τράπεζα: Επιβράδυνση της ανάπτυξης του Μαρόκου στο 4,2% το 2026

BlackRock: Αντλεί $12,3 δισ. για το data center της Meta στο Τέξας
Χρηματιστήρια

BlackRock: Αντλεί $12,3 δισ. για το data center της Meta στο Τέξας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

Ειδήσεις
25/07/2026 - 17:23

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Ετοίμαζε επίθεση στον Ντογιάκο - Ο ρόλος ισοβίτη

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 16:58

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ