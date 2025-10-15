Στουρνάρας: Ανάπτυξη πάνω από 2% και ενίσχυση ανταγωνισμού - Οι αυξήσεις μισθών, να ακολουθούν την παραγωγικότητα

Στην ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της παραγωγής στην Ελλάδα, καθώς και στη σημασία της σύνδεσης των αυξήσεων μισθών με την παραγωγικότητα, αναφέρθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1.

Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 2%, διπλάσιο από τον μέσο όρο των εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι τα οφέλη της ανάπτυξης κατευθύνονται προς τους πολίτες, με βελτιώσεις στο πραγματικό εισόδημα και μειώσεις φόρων σε συγκεκριμένα κοινωνικά τμήματα.

Σχετικά με το τραπεζικό σύστημα, υπογράμμισε ότι το μεγάλο spread μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων οφείλεται στη συγκέντρωση και το ρίσκο του κλάδου και ότι η ενίσχυση του ανταγωνισμού, η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων θα μπορούσαν να μειώσουν τις τιμές στα ράφια και να ενισχύσουν την οικονομία.

Τόνισε, δε, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν προτείνει συγχωνεύσεις μεταξύ συστημικών τραπεζών, δηλώνοντας: «Όχι μεταξύ των συστημικών τραπεζών γιατί η Ελλάδα έχει ήδη ένα πολύ συγκεντρωμένο τραπεζικό σύστημα, θέλει πιο πολλές τράπεζες όχι λιγότερες. Επίσης προωθούμε την εξωστρέφεια του τραπεζικού συστήματος δηλαδή ελληνικές τράπεζες να βγούνε έξω και ξένες τράπεζες να έρθουν στην Ελλάδα».

Για ενδεχόμενη ανανέωση της θητείας του, ο κ. Στουρνάρας δήλωσε: «Αυτό θα κριθεί μετά τη γενική συνέλευσης της Τραπέζης της Ελλάδος, η θητεία μου λήγει τον Ιούνιο του ’26 άρα είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για αυτό».

Βελτίωση παραγωγικότητας θα φέρει αυξήσεις μισθών

Όσον αφορά τις αυξήσεις μισθών, επεσήμανε ότι οι πραγματικές αυξήσεις πρέπει να συνδέονται με την παραγωγικότητα, ώστε να προστατεύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να αποφεύγεται η πίεση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. «Όσο βελτιώνεται η παραγωγικότητα, τόσο αυξάνονται οι δυνατότητες για μεγαλύτερες πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς», δήλωσε.

Σχετικά με τις χαμηλές προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τις αυξήσεις των μισθών σε σχέση με την κυβέρνηση, ο διοικητής της τράπεζας ανέφερε: «Ο κατώτατος μισθός τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί αρκετά, έχει αυξηθεί πολύ πάνω από τον πληθωρισμό, αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι δεν σημαίνει ότι αν ανέβει ο κατώτατος μισθός 10% θα ανέβει και ο μέσος μισθός στην οικονομία 10%. Εμείς έχουμε δείξει ότι η ελαστικότητα είναι 0,5 δηλαδή αν ανέβει ο κατώτατος 10 ο μέσος μισθός θα ανέβει 5 άρα αυτό που έχει σημασία για την ανταγωνιστικότητα, για την κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι ο μέσος μισθός, ο μέσος μισθός και αυτός έχει ανέβει από το ’19 μέχρι σήμερα με ποσοστό χαμηλότερο από τον κατώτατο αλλά και πάλι στην εξαρτημένη εργασία καλύπτει τον πληθωρισμό άρα έχουμε πραγματικές αυξήσεις».

Ερωτηθείς αν πιστεύει η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα βοηθήσει η επέκταση της υπογραφής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ανέφερε: «Σε κλάδους όπου μπορούνε να το σηκώσουν ναι. Να κάνω όμως μια παρατήρηση, στην κρίση μπήκαμε για δύο λόγους ο ένας ήταν δημοσιονομικός ο άλλος έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα. Δόθηκαν πολύ μεγάλες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα παραγωγικότητας. Όταν δεν έχεις αντίκρισμα παραγωγικότητας και δίνεις μεγάλους μισθούς τότε ο εταίρος μας ο οποίος είναι πιο συγκρατημένος θα κυριαρχήσουν τα προϊόντα του στην αγορά σε σχέση με τα δικά μας άρα θα δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο έλλειμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Άρα όλα θέλουν ρέγουλα. Βεβαίως πραγματικές αυξήσεις ναι δηλαδή πάνω από τον πληθωρισμό αλλά όσο επιτρέπει η παραγωγικότητα. Για αυτό όλοι έχουμε πέσει με τα μούτρα και λέμε η βελτίωση της παραγωγικότητας είναι το Νο1. Παραγωγικότητα δεν σημαίνει αυξημένες ώρες εργασίας ή μεγαλύτερη προσπάθεια, σημαίνει μεγαλύτερες επενδύσεις, μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις, μεγαλύτερους μετασχηματισμούς και σε επίπεδο κράτους αλλά και σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα».

Μειώσεις τιμών και καρτέλ

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε: «Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για παράδειγμα στα τρόφιμα άλλες τιμές θα ανέβουν άλλες θα πέσουν διότι εξαρτώνται και από τις διεθνείς συνθήκες άρα βεβαίως μπορούμε να δούμε στα ράφια τιμές να μειώνονται».

Αναφερόμενος στα καρτέλ και τη συγκέντρωση στον ελληνικό χώρο, επεσήμανε την ανάγκη για περισσότερες επιχειρήσεις και άμεσες ξένες επενδύσεις ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να μειωθούν τα υψηλά μάρτζινς σε ορισμένους κλάδους, ενώ τόνισε: «Πρέπει να ευνοήσουμε με άμεσες ξένες επενδύσεις, με μείωση της γραφειοκρατίας, με δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Για αυτό στην Ελλάδα έρχονται ξένες επενδύσεις με διπλάσιο ρυθμό απ’ ότι στο παρελθόν και η εγκαθίδρυση νέων επιχειρήσεων θα επιφέρει μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο ξένοι μέτοχοι».

Για το «φόρο Ζούκμαν»

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μίλησε επίσης για φορολογικά ζητήματα διεθνούς εμβέλειας, όπως ο «φόρος Ζούκμαν», επισημαίνοντας: «Αυτά είναι ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτά για να λειτουργήσουν και για να λειτουργήσουν υπέρ πρέπει να υπάρχει μια διεθνής συμφωνία γιατί αν το κάνει μια χώρα και δεν το κάνει μια άλλη χώρα απλά τότε τα κεφάλαια σου θα φύγουν και θα πάνε αλλού άρα αυτά δουλεύουν μόνο όταν υπάρχει συντονισμός, όταν το κάνει μια χώρα μόνη νομίζω ότι το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι να φύγουνε κεφάλαια».

Εμπορικό ισοζύγιο και αναβαλλόμενος φόρος

Ο κ. Στουρνάρας ερωτηθείς αν τον προβληματίζει το εμπορικό ισοζύγιο ανέφερε: «Το ισοζύγιο πριν από την κρίση είχε εκτοξευτεί, είχε φτάσει 15-16% του ΑΕΠ κατόπιν στην κρίση μηδενίστηκε, ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σωστό. Το ισοζύγιο στην Ελλάδα που είναι μια χώρα η οποία θέλουμε να συγκλίνει με τους εταίρους της άρα για να συγκλίνει πρέπει να επενδύσει παραπάνω. Κάθε χρόνο η αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα ξεπερνάνε την αύξηση των επενδύσεων στην Ευρώπη αυτό δημιουργεί πιέσεις διότι όταν επενδύουμε εισάγουμε μηχανήματα…είναι τα ενδιάμεσα αγαθά και τα επενδυτικά αγαθά τα οποία προκαλούν το μεγάλο έλλειμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Άρα πρέπει σιγά- σιγά – αυτό έχει γίνει κάπως αλλά όχι στο βαθμό που θα θέλαμε- το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας να προσαρμοστεί περισσότερο σε παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών και επενδυτικών αγαθών».

Για τον αναβαλλόμενο φόρο τόνισε ότι η κερδοφορία των τραπεζών μειώνει τον αναβαλλόμενο φόρο και μάλιστα εκεί που λέγαμε ότι θα εξοφληθεί στα τριάντα χρόνια τώρα έχει πάει στα δέκα άρα βελτιώνεται.

Τέλος, ο ο κ. Στουρνάρας τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας για οικονομική σταθερότητα, ενώ χαρακτήρισε την Ελλάδα παράδειγμα επιτυχημένης ανάκαμψης μετά την κρίση, με θετικά σχόλια ακόμη και από τους αυστηρότερους παρατηρητές της περιόδου.