ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαθανάσης: Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η χώρα θα διαθέτει 17 δισ. ευρώ για νέα έργα
Οικονομία
17:35 - 05 Νοε 2025

Παπαθανάσης: Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η χώρα θα διαθέτει 17 δισ. ευρώ για νέα έργα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη συζήτηση που ανοίγει γύρω από το ερώτημα αν προηγείται η βιώσιμη ανάπτυξη ή η ανθεκτικότητα αναφέρθηκε ο Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, από το βήμα του συνεδρίου «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη (5/11), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα ενός συστήματος να αντέχει σε κρίσεις, κάτι που προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέριμνα της Πολιτείας, πρέπει να εστιάζει στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, στην ικανότητα του κράτους να συντηρεί τα συστήματα που λειτουργούν σήμερα, ώστε να διατηρηθεί η θέση της Ελλάδας στον χάρτη.

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα δίνεται μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες επενδύσεις, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή πρόβλεψη για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις συντήρησης των συστημάτων που το διέπουν. «Οι ανάγκες που προκύπτουν από τη συντήρηση δεν καλύπτονται από ευρωπαϊκούς πόρους, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να συνεχίσει προγράμματα που ξεκινούν σήμερα. Ένα σύστημα που δεν υποστηρίζεται, γκρεμίζεται», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

«Η ανθεκτικότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτούν πόρους, οι οποίοι με τη σειρά τους προϋποθέτουν δημοσιονομική πειθαρχία και μια κυβέρνηση που σέβεται τον ελεύθερο επιχειρηματία, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με την επιχειρηματική κοινότητα. Με το δημογραφικό πρόβλημα μπροστά μας, δεν έχουμε το περιθώριο να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Ο σχεδιασμός απαιτεί μία δημοσιονομική πορεία, που δημιουργεί μερίσματα, τα οποία κατανέμονται στη στήριξη της επιχειρηματικότητας», εξήγησε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στα κοινοτικά προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου, ο κ. Παπαθανάσης έκανε γνωστό ότι εξασφαλίζονται εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι – μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ – που θα στηρίξουν την προγραμματική περίοδο 2026-2030. «Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η χώρα θα διαθέτει 17 δισ. ευρώ για νέα έργα, ενώ τα τρέχοντα έργα ύψους 5,8 δισ. ευρώ παραμένουν εκτός του νέου προγράμματος. Η αρχική αυτή “προίκα” δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζονται τομεακά και περιφερειακά προγράμματα με γνώση των πραγματικών αναγκών, διασφαλίζοντας ότι οι επενδύσεις θα έχουν βιώσιμο, παραγωγικό και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα για τη χώρα», επισήμανε ο αναπληρωτής Υπουργός.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στουρνάρας: Απομακρύνεται το σενάριο μείωσης επιτοκίων τον Δεκέμβριο – «Βρισκόμαστε σε ισορροπία»
Οικονομία

Στουρνάρας: Απομακρύνεται το σενάριο μείωσης επιτοκίων τον Δεκέμβριο – «Βρισκόμαστε σε ισορροπία»

Wall Street: Τάσεις σταθεροποίησης με ήπιες απώλειες – Πιέσεις από τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall Street: Τάσεις σταθεροποίησης με ήπιες απώλειες – Πιέσεις από τις τεχνολογικές μετοχές

Πηγές ΝΔ για κατάθεση νέων εγγράφων από την Παρασκευή Τυχεροπούλου: Τα παιχνίδια εντυπώσεων συνεχίζονται
Πολιτική

Πηγές ΝΔ για κατάθεση νέων εγγράφων από την Παρασκευή Τυχεροπούλου: Τα παιχνίδια εντυπώσεων συνεχίζονται

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανάπτυξη με «αστερίσκους» – Οι παράγοντες που σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία το 2026
Ειδήσεις

Ανάπτυξη με «αστερίσκους» – Οι παράγοντες που σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

«Υμηττός 2030: Πρόληψη, Ανθεκτικότητα και Διακυβέρνηση» – Τα στοιχήματα για την αντιπυρική περίοδο
Περιβάλλον

«Υμηττός 2030: Πρόληψη, Ανθεκτικότητα και Διακυβέρνηση» – Τα στοιχήματα για την αντιπυρική περίοδο

Ανθεκτική αλλά με ρωγμές η γερμανική οικονομία – Υποχωρούν οι δείκτες ευημερίας από το 2020
Ειδήσεις

Ανθεκτική αλλά με ρωγμές η γερμανική οικονομία – Υποχωρούν οι δείκτες ευημερίας από το 2020

Παπαθανάσης: Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομία

Παπαθανάσης: Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις διπλωματικές της δυνατότητες 

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ