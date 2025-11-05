Παπαθανάσης: Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η χώρα θα διαθέτει 17 δισ. ευρώ για νέα έργα

Στη συζήτηση που ανοίγει γύρω από το ερώτημα αν προηγείται η βιώσιμη ανάπτυξη ή η ανθεκτικότητα αναφέρθηκε ο Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, από το βήμα του συνεδρίου «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη (5/11), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα ενός συστήματος να αντέχει σε κρίσεις, κάτι που προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέριμνα της Πολιτείας, πρέπει να εστιάζει στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, στην ικανότητα του κράτους να συντηρεί τα συστήματα που λειτουργούν σήμερα, ώστε να διατηρηθεί η θέση της Ελλάδας στον χάρτη.

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα δίνεται μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες επενδύσεις, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή πρόβλεψη για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις συντήρησης των συστημάτων που το διέπουν. «Οι ανάγκες που προκύπτουν από τη συντήρηση δεν καλύπτονται από ευρωπαϊκούς πόρους, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να συνεχίσει προγράμματα που ξεκινούν σήμερα. Ένα σύστημα που δεν υποστηρίζεται, γκρεμίζεται», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

«Η ανθεκτικότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτούν πόρους, οι οποίοι με τη σειρά τους προϋποθέτουν δημοσιονομική πειθαρχία και μια κυβέρνηση που σέβεται τον ελεύθερο επιχειρηματία, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με την επιχειρηματική κοινότητα. Με το δημογραφικό πρόβλημα μπροστά μας, δεν έχουμε το περιθώριο να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Ο σχεδιασμός απαιτεί μία δημοσιονομική πορεία, που δημιουργεί μερίσματα, τα οποία κατανέμονται στη στήριξη της επιχειρηματικότητας», εξήγησε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στα κοινοτικά προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου, ο κ. Παπαθανάσης έκανε γνωστό ότι εξασφαλίζονται εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι – μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ – που θα στηρίξουν την προγραμματική περίοδο 2026-2030. «Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η χώρα θα διαθέτει 17 δισ. ευρώ για νέα έργα, ενώ τα τρέχοντα έργα ύψους 5,8 δισ. ευρώ παραμένουν εκτός του νέου προγράμματος. Η αρχική αυτή “προίκα” δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζονται τομεακά και περιφερειακά προγράμματα με γνώση των πραγματικών αναγκών, διασφαλίζοντας ότι οι επενδύσεις θα έχουν βιώσιμο, παραγωγικό και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα για τη χώρα», επισήμανε ο αναπληρωτής Υπουργός.