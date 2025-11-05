Τέσσερα μέτρα «στήριξης» για τους συνταξιούχους το επόμενο δίμηνο: €1,3 δισ. για 2,6 εκατ. δικαιούχους

Η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή τεσσάρων μέτρων στήριξης για τους συνταξιούχους, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 1,3 δισ. ευρώ, ενισχύοντας το εισόδημα περίπου 2,6 εκατομμυρίων πολιτών μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Το σχέδιο αποσκοπεί στην ανακούφιση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, ενώ παράλληλα στοχεύει στη σταθεροποίηση της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων, που πλήττονται από τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις.

Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στις 28 Νοεμβρίου, με την καταβολή ετήσιου βοηθήματος 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, ωφελώντας περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες. Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα, χωρίς αιτήσεις ή γραφειοκρατία, και το ποσό θα είναι αφορολόγητο και ανεκχώρητο.

Την ίδια ημέρα, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά που ζουν σε ενοίκιο θα δουν πίσω στο πορτοφόλι τους ένα μέρος του κόστους στέγης μέσω της νέας επιστροφής ενοικίου, η οποία καλύπτει το 8% του ετήσιου κόστους. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι.

Το τρίτο μέτρο θα εφαρμοστεί τον Δεκέμβριο, με την προκαταβολή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου, βασισμένων στον ετήσιο μηχανισμό προσαρμογής. Η αύξηση για το 2026 υπολογίζεται μεταξύ 2% και 2,5%, περιλαμβάνοντας τόσο τον ρυθμό ανάπτυξης όσο και τον πληθωρισμό. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα δουν να εφαρμόζεται η αύξηση αυτή στο 50% της συνολικής προσαρμογής, με οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το τέλος του 2026.

Τέλος, το τέταρτο μέτρο, που θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο, αφορά την οριζόντια φοροελάφρυνση, μειώνοντας τις παρακρατήσεις φόρου και αυξάνοντας το καθαρό ποσό των συντάξεων. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα έχει δημοσιονομικό κόστος περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, επηρεάζοντας θετικά το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι τα μέτρα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, στοχεύουν στην ενίσχυση της δικαιοσύνης μεταξύ των συνταξιούχων και επιτρέπουν τη σταθερή βελτίωση του εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ανάπτυξη και τις ανάγκες των νοικοκυριών εν μέσω της ακρίβειας.

Όπως αναφέρει ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος: «Με τις παρεμβάσεις αυτές, διασφαλίζεται ότι οι συνταξιούχοι θα έχουν πραγματική αύξηση στο καθαρό εισόδημά τους και η στήριξη δεν θα περιορίζεται σε έκτακτες ενισχύσεις, αλλά θα αποτελεί μόνιμο στοιχείο της κοινωνικής πολιτικής».