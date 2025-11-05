ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηδάκης: Οι 7 προτεραιότητες για την οικονομία και τα «μίκρο» το 2026
Οικονομία
18:16 - 05 Νοε 2025

Χατζηδάκης: Οι 7 προτεραιότητες για την οικονομία και τα «μίκρο» το 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τους άξονες προτεραιότητας για την επόμενη χρονιά, που εστιάζουν στην πραγματική οικονομία και τα «μίκρο» παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στην 9η ετήσια διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) με θέμα «Ελλάδα & Ευρώπη 2030: Μια διαφορετική Φορολόγηση για την Ανάπτυξη».

«Η Ελλάδα που θεωρείτο πριν λίγα χρόνια στις Βρυξέλες το «μαύρο πρόβατο», σήμερα αποτελεί παράδειγμα επιτυχίας. Δεν ισχυρίζομαι ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα και γίναμε Ελβετία, Αυστρία ή Λουξεμβούργο. Αλλά η χώρα άφησε σίγουρα πίσω της μια άσχημη κατάσταση και ανεβαίνει. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια βασισμένοι πάντοτε στη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας αλλά ολοένα και περισσότερο θα δίνουμε έμφαση στη «μίκρο» διάσταση της οικονομίας, δηλαδή στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και τον ανταγωνισμό», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσίασε 7 άξονες δράσης για την επόμενη χρονιά, οι οποίοι έχουν ως εξής:

1. Δίκαιη και φιλική στην ανάπτυξη φορολογική πολιτική

«Μέχρι σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει 83 μειώσεις φόρων», σημείωσε. Μεταξύ αυτών η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% σε 22%, η μείωση του φόρου στα μερίσματα από 10% σε 5% , η μείωση στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες, οι φορολογικές εκπτώσεις και υπεραποσβέσεις για τις επενδύσεις στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία. Πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν είναι άσχετες με το γεγονός ότι είχαμε ανάπτυξη, επενδύσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, νέες θέσεις εργασίας. Οι μειώσεις φόρων για το 2026 ψηφίζονται αυτές τις ημέρες, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε περαιτέρω βήματα σε αυτή την κατεύθυνση την επόμενη χρονιά. Πιστεύω ότι θα το επιτρέψουν τα περιθώρια στον προϋπολογισμό και σε αυτό το πλαίσιο θα εξετάσουμε και τις προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε», πρόσθεσε.

2. Περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Περιλαμβάνεται η μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις με πρωτοβουλίες σε 3 επίπεδα: Νομοσχέδιο και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης και η πλατφόρμα MITOS μέσω της οποίας γίνεται μια συνολική καταγραφή των διαδικασιών, με στόχο την απλούστευση ή και κατάργησή τους. «Μια διυπουργική επιτροπή με εμένα συντονιστή θα προχωρήσει στην προτεραιοποίηση και στη συνέχεια απλούστευση και κατάργηση διαδικασιών», είπε.

Περιλαμβάνονται επίσης, η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης με το νέο δικαστικό χάρτη και τους κώδικες, η μετακίνηση των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, που θα παρουσιαστεί το Νοέμβριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ΑΠΕ, τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ιχθυοκαλλιέργειες.

3. Χρηματοδότηση της οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το τραπεζικό σύστημα όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης δεν έχει σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν λίγα χρόνια. Παράλληλα αναβαθμίζεται η Κεφαλαιαγορά και το Χρηματιστήριο, υλοποιείται ένα διευρυμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και δραστηριοποιείται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ειδικά για τις ΜμΕ.

4. Αναβάθμιση του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας

«Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την ενίσχυση και επέκταση των υποδομών και των δικτύων της χώρας», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Στέκομαι στα ενεργειακά δίκτυα, γιατί σύντομα θα εγκαινιαστεί η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης. Στην ίδια κατεύθυνση θα προχωρήσουμε με τα νησιά του νότιου και του βόρειου Αιγαίου, με θετικό και περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα από τον περιορισμό του κονδυλίου για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Παράλληλα θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην κατάρτιση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Δίνοντας προτεραιότητα στο upskilling και το reskilling, κυρίως όμως στην πιστοποίηση και στην ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση».

5. Έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας

Προφανώς δεν έχουμε αποβιομηχάνιση, αντίθετα έχουμε αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ και 60.000 επιπλέον θέσεις εργασίας. Θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Όπως η φαρμακοβιομηχανία, η αγροδιατροφή, η αμυντική βιομηχανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραγνωρίσουμε άλλους τομείς όπως π.χ. ο τουρισμός που ούτως ή άλλως σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

6. Προώθηση της εξωστρέφειας

Πρόσφατα παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, που προβλέπει ενίσχυση συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα, καινοτόμες δράσεις προώθησης προϊόντων, καθώς και ξεκάθαρες προτεραιότητες ανά χώρα, κλάδο και προϊόν.

7. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

«Η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα είναι ευκαιρία για χώρες όπως η Ελλάδα. Έχουμε καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και επιστήμονες. Αξιοποιώντας κατάλληλα το δυναμικό αυτό μπορούμε να κάνουμε μεγάλα άλματα στα επόμενα χρόνια. Αντίθετα, αν αδρανήσουμε ιδίως οι μικρότερες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο. Γι’ αυτό η κυβέρνηση έχει το ζήτημα αυτό πολύ ψηλά στην ατζέντα της», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Μέσα από την περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, θα χτίσουμε πιο γερά θεμέλια ώστε η ανάπτυξη να έχει ανθεκτικότητα. Παράλληλα, στο πολιτικό σκηνικό απαιτείται – όχι φυσικά να συμφωνούμε σε όλα – αλλά μεγαλύτερη σοβαρότητα, περισσότερη συνεννόηση και συναίνεση, κοινοί παρονομαστές. Διότι ό,τι χτίζεται με κόπο, μπορεί να γκρεμιστεί αρκετά εύκολα αν αδιαφορήσει κανείς», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2025 - 18:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις
Πολιτική

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές
Οικονομία

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου
Ειδήσεις

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός
Πολιτική

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις διπλωματικές της δυνατότητες 

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ